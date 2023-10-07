Керівництво Ірану закликало Палестину "звільнити Єрусалим"
Радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї привітав палестинських бойовиків із початком найбільшої атаки на Ізраїль за останні роки та заявив про повну підтримку
Про це пише Al Jazeera.
"Ми вітаємо палестинських бійців", - заявив він.
Хаменеї заявив, що Іран буде підтримувати палестинських терористів до звільнення Палестини та Єрусалиму.
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