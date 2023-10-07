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Головна Світ Керівництво Ірану закликало Палестину "звільнити Єрусалим"

Керівництво Ірану закликало Палестину "звільнити Єрусалим"

7 жовтня, 2023 субота
13:42
Світ Іран

Радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї привітав палестинських бойовиків із початком найбільшої атаки на Ізраїль за останні роки та заявив про повну підтримку

Про це пише Al Jazeera.

"Ми вітаємо палестинських бійців", - заявив він.

Хаменеї заявив, що Іран буде підтримувати палестинських терористів до звільнення Палестини та Єрусалиму.

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  • Вранці суботи, 7 жовтня, по центральних та південних районах Ізраїлю завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. Унаслідок цього є жертви.
  • Пізніше прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу та заявив про оголошення воєнного стану.
Ізраїль
Палестина
Ірак
Військові новини
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