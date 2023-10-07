Палестина вранці здійснила ракетні удари по Ізраїлю: є поранені, - ЗМІ

Про це пишуть Reuters, AP News та Times of Israel.

Зазначається, що у Тель-Авіві, Сде-Бокері, Араді, Дімоні місцеві жителі чули попереджувальні сирени про ймовірний ракетний удар. З боку сектора Газа було завдано масованого удару по Ізраїлю.

Також повідомляється про проникнення палестинських військових на територію Ізраїлю. Одразу в кількох південних містах країни чутно стрілянину. Унаслідок цього щонайменше 5 людей отримали поранення, один у важкому стані.

Служба швидкої допомоги повідомила, що медики надають допомогу 70-річній жінці, яка знаходиться в критичному стані, та ще одному чоловікові. Ще три людини отримали осколкові поранення. Ізраїльські військові закликали жителів південного та центрального Ізраїлю залишатися ближче до бомбосховищ.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Йоав Галант скликали термінову нараду з військовим керівництвом Ізраїлю для обговорення ситуації та подальших дій.

Натомість ХАМАС заявив, що лідер його військового крила Мохаммед Дейф планує зробити заяву пізніше в суботу.

Ракетний обстріл відбувся після тижнів загострення напруженості вздовж нестабільного кордону Ізраїлю з Газою та запеклих боїв на окупованому Ізраїлем Західному березі.