Палестина вранці здійснила ракетні удари по Ізраїлю: є поранені, - ЗМІ
Вранці суботи, 7 жовтня, по центральних та південних районах Ізраїлю завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. Унаслідок цього є поранені
Про це пишуть Reuters, AP News та Times of Israel.
Зазначається, що у Тель-Авіві, Сде-Бокері, Араді, Дімоні місцеві жителі чули попереджувальні сирени про ймовірний ракетний удар. З боку сектора Газа було завдано масованого удару по Ізраїлю.
Також повідомляється про проникнення палестинських військових на територію Ізраїлю. Одразу в кількох південних містах країни чутно стрілянину. Унаслідок цього щонайменше 5 людей отримали поранення, один у важкому стані.
Служба швидкої допомоги повідомила, що медики надають допомогу 70-річній жінці, яка знаходиться в критичному стані, та ще одному чоловікові. Ще три людини отримали осколкові поранення. Ізраїльські військові закликали жителів південного та центрального Ізраїлю залишатися ближче до бомбосховищ.
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Йоав Галант скликали термінову нараду з військовим керівництвом Ізраїлю для обговорення ситуації та подальших дій.
Натомість ХАМАС заявив, що лідер його військового крила Мохаммед Дейф планує зробити заяву пізніше в суботу.
Ракетний обстріл відбувся після тижнів загострення напруженості вздовж нестабільного кордону Ізраїлю з Газою та запеклих боїв на окупованому Ізраїлем Західному березі.
- Вранці 24 вересня ізраїльські сили провели рейд на табір біженців на Західному березі річки Йордан, під час якого вбили двох палестинців, у тому числі бійця з ісламістського угруповання ХАМАС.
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