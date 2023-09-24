Ізраїльські військові вбили двох палестинців під час рейду на табір біженців на окупованому Західному березі

Про це повідомляє Reuters з посиланням на співробітників екстреної служби та угрупування "Хамас".

Під час нальоту ізраїльських військ на табір Нур Шамс біля міста Тулкарм виникла перестрілка з палестинськими бійцями, внаслідок чого загинули двоє палестинців, розповів медик екстреної служби Наджиб Адеб.

Ізраїль заявив, що проводив "контртерористичну діяльність" у таборі, демонтували оперативний командний центр бойовиків і виявили десятки вибухових пристроїв і компонентів для виготовлення бомб.

"Під час дій підозрювані відкрили вогонь та кидали вибухові пристрої у бік сил, які відкрили бойовий вогонь. Попадання виявлено", - йдеться у повідомленні ізраїльських військових.

Ісламське угрупування "Хамас" заявило, що один з убитих був у їхньому складі, але про особу іншого загиблого чоловіка поки нічого невідомо.

Ізраїль заявив, що їхній солдат отримав поранення середньої тяжкості.

Вдень у таборі Нур Шамс жителі оглянули дороги, інфраструктуру та будівлі, які були пошкоджені під час операції, що, за словами свідків, тривала близько шести годин. Ізраїльські військові повідомили, що спеціальні інженерні машини розкопали дороги в таборі та виявили велику кількість захованих бомб.

Військова операція в палестинському таборі в Дженіні

Армія Ізраїлю 3 липня розпочала воєнну операцію в палестинському таборі в Дженіні на Західному березі річки Йордан, завдавши численних авіаударів по інфраструктурі.

У силах оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зазначають, що ці удари були завдані по "інфраструктурі терористів у районі Дженіна".

ЦАХАЛ завдав щонайменше 10 авіаударів, сотні солдатів атакували центр "командування і управління" бойовиків, а також об'єкти з виробництва зброї та вибухових речовин.

"Ми не сидітимемо склавши руки, поки терористи продовжують завдавати шкоди цивільному населенню, використовуючи табір Дженін як укриття", - заявили військові, додавши, що вони будуть боротися з окупаційними силами до останнього подиху та кулі.

Наступного дня стало відомо про 8 загиблих бійців і ще близько 80 поранених.

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас назвав операцію Ізраїлю "новим воєнним злочином".

Спеціальний координатор ООН з близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд зазначив, що перебуває в прямому контакті з усіма сторонами з метою термінової деескалації ситуації у Дженіні й забезпечення гуманітарного доступу.

Пізніше, 5 липня, ізраїльські військові оголосили про завершення однієї з найбільших військових операцій за останні роки в районі Дженін на окупованому Західному березі річки Йордан.

13 серпня Ізраїль виключив можливість надання дипломатичної бази в Єрусалимі для нового посланця Саудівської Аравії до палестинців, призначення якого відбулося в той час, коли Вашингтон намагався встановити офіційні відносини Ізраїлю з Ер-Ріядом.