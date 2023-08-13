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Ізраїль не пустить у Єрусалим посланця Саудівської Аравії до палестинців

13 серпня, 2023 неділя
13:58
Світ

У неділю Ізраїль виключив можливість надання дипломатичної бази в Єрусалимі для нового посланця Саудівської Аравії до палестинців, призначення якого відбулося в той час, коли Вашингтон намагався встановити офіційні відносини Ізраїлю з Ер-Ріядом

Про це повідомило агентство Reuters.

Стало відомо, що посол Саудівської Аравії в Йорданії Найєф Аль-Судайрі в суботу розширив свої повноваження, включивши до них посаду посла-нерезидента в Палестині. У повідомленні посольства Саудівської Аравії в Аммані в соціальних мережах йдеться про те, що серед обов'язків Аль-Судайрі тепер є "генеральний консул в Єрусалимі".

Це відповідає давній меті палестинців - заснувати державу на територіях, окупованих Ізраїлем у війні 1967 року, зі столицею у Східному Єрусалимі.

Ізраїль вважає Єрусалим своєю столицею, і цей статус був визнаний Сполученими Штатами під керівництвом тодішнього президента Дональда Трампа у 2017 році, але не визнаний іншими світовими державами. Ізраїльська влада забороняє палестинську дипломатичну діяльність у місті.

Саудівська Аравія підтримує палестинську справу й уникає офіційних зв'язків з Ізраїлем, але США прагнуть просувати те, що може стати історичною угодою на Близькому Сході, яка включатиме нормалізацію ізраїльсько-саудівських відносин.

"Це (Найєф Аль-Судайрі, - ред.) може бути делегат, який зустрінеться з представниками Палестинської автономії", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

"Ми не дозволимо відкрити будь-яку дипломатичну місію в Єрусалимі", - додав Коен. "Чи буде в Єрусалимі офіційний представник, який фізично сидітиме в Єрусалимі? Цього ми не допустимо".

Ультраправий уряд Ізраїлю відкидає будь-яку перспективу того, що він надасть палестинцям значні поступки в рамках угоди про нормалізацію відносин із Саудівською Аравією.

Військова операція в палестинському таборі в Дженіні

Армія Ізраїлю 3 липня розпочала воєнну операцію в палестинському таборі в Дженіні на Західному березі річки Йордан, завдавши численних авіаударів по інфраструктурі. 

У силах оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зазначають, що ці удари були завдані по "інфраструктурі терористів у районі Дженіна".

ЦАХАЛ завдав щонайменше 10 авіаударів, сотні солдатів атакували центр "командування і управління" бойовиків, а також об'єкти з виробництва зброї та вибухових речовин.

"Ми не сидітимемо склавши руки, поки терористи продовжують завдавати шкоди цивільному населенню, використовуючи табір Дженін як укриття", - заявили військові, додавши, що вони будуть боротися з окупаційними силами до останнього подиху та кулі.

Наступного дня стало відомо про 8 загиблих бійців і ще близько 80 поранених.

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас назвав операцію Ізраїлю "новим воєнним злочином".

Спеціальний координатор ООН з близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд зазначив, що перебуває в прямому контакті з усіма сторонами з метою термінової деескалації ситуації у Дженіні й забезпечення гуманітарного доступу.

Пізніше, 5 липня, ізраїльські військові оголосили про завершення однієї з найбільших військових операцій за останні роки в районі Дженін на окупованому Західному березі річки Йордан.

Ізраїль
Палестина
Саудівська Аравія
США
Військові новини
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