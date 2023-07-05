Про це пише The Guardian.

Зазначається, що ізраїльський військовий речник Даніель Хагарі заявив, що всі війська залишили Дженін і що операція завершена. Свідки в Дженіні повідомили, що бачили колони ізраїльської військової техніки, що виїжджали з міста після настання темряви.

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Унаслідок дводенної військової операції загинули 12 палестинців, з яких щонайменше 5 були бійцями. Також відомо про десяток постраждалих цивільних. Коли армія Ізраїля почала відступ, один ізраїльський солдат був убитий в Дженіні.

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У вівторок, міністр охорони здоров'я Палестини, Май аль-Кайл, заявив, що ізраїльська армія винна у стрілянині по палестинцях у дворі державної лікарні Дженіна: "Агресія Ізраїлю досягла свого апогею сьогодні вдень, коли громадяни були обстріляні прямо у дворі лікарні Дженіна, поранено трьох, двоє з них серйозно".

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Військова операція в таборі Дженіна

Армія Ізраїлю 3 липня розпочала воєнну операцію в палестинському таборі в Дженіні на Західному березі річки Йордан, завдавши численних авіаударів по інфраструктурі.

У силах оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зазначають, що ці удари були завдані по "інфраструктурі терористів у районі Дженіна".

ЦАХАЛ завдав щонайменше 10 авіаударів, сотні солдатів атакували центр "командування і управління" бойовиків, а також об'єкти з виробництва зброї та вибухових речовин.

"Ми не сидітимемо склавши руки, поки терористи продовжують завдавати шкоди цивільному населенню, використовуючи табір Дженін як укриття", - заявили військові, додавши, що вони будуть боротися з окупаційними силами до останнього подиху та кулі.

Наступного дня стало відомо про 8 загиблих бійців і ще близько 80 поранених.

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас назвав операцію Ізраїлю "новим воєнним злочином".

Спеціальний координатор ООН з близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд зазначив, що перебуває в прямому контакті з усіма сторонами з метою термінової деескалації ситуації у Дженіні й забезпечення гуманітарного доступу.