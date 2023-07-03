Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в Палестині: щонайменше троє загиблих і 12 поранених
Армія Ізраїлю розпочала воєнну операцію в палестинському таборі в Дженіні на Західному березі річки Йордан, завдавши численних авіаударів по інфраструктурі
Про це пише BBC.
Зазначається, що на опублікованих у соцмережах відео видно, як над житловим кварталом здіймається дим.
Міністерство охорони здоров'я Палестини заявило, що унаслідок обстрілів загинули щонайменше троє палестинців і ще 12 дістали поранення.
У силах оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зазначають, що ці удари були завдані по "інфраструктурі терористів у районі Дженіна".
"Ми не сидітимемо склавши руки, поки терористи продовжують завдавати шкоди цивільному населенню, використовуючи табір Дженін як укриття", - заявили військові, додавши, що вони будуть боротися з окупаційними силами до останнього подиху та кулі.
Відомо, що у таборі було розміщено десятки озброєних палестинців у масках.
За словами мешканця табору Ахмеда Закі, колони ізраїльської армійської техніки проникли на околиці табору з кількох вулиць.
- 9 травня Ізраїль ліквідував кількох командирів Ісламського джихаду в Секторі Газа.
- 11 травня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа, у відповідь на яку завдав по ХАМАС "найсильнішого удару", який вони коли-небудь знали. Того ж дня Ізраїль ліквідував керівника ракетних військ Ісламського джихаду Алі Галі та його заступника Ахмеда Абу Дакки.
- Згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу привітав дії сил безпеки країни під час нещодавнього конфлікту з терористичним угрупуванням в секторі Газа, заявивши про ліквідацію верхівки "Ісламського джихаду".
- 29 травня ізраїльські бойові літаки обстріляли кілька військових об’єктів поблизу столиці Сирії Дамаска.
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