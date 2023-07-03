Про це пише BBC.

Зазначається, що на опублікованих у соцмережах відео видно, як над житловим кварталом здіймається дим.

Міністерство охорони здоров'я Палестини заявило, що унаслідок обстрілів загинули щонайменше троє палестинців і ще 12 дістали поранення.

У силах оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зазначають, що ці удари були завдані по "інфраструктурі терористів у районі Дженіна".

"Ми не сидітимемо склавши руки, поки терористи продовжують завдавати шкоди цивільному населенню, використовуючи табір Дженін як укриття", - заявили військові, додавши, що вони будуть боротися з окупаційними силами до останнього подиху та кулі.

Відомо, що у таборі було розміщено десятки озброєних палестинців у масках.

За словами мешканця табору Ахмеда Закі, колони ізраїльської армійської техніки проникли на околиці табору з кількох вулиць.