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Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в Палестині: щонайменше троє загиблих і 12 поранених

3 липня, 2023 понедiлок
07:26
Світ Газа, Ізраїль завдає авіаударів

Армія Ізраїлю розпочала воєнну операцію в палестинському таборі в Дженіні на Західному березі річки Йордан, завдавши численних авіаударів по інфраструктурі

Про це пише BBC.

Зазначається, що на опублікованих у соцмережах відео видно, як над житловим кварталом здіймається дим.

Міністерство охорони здоров'я Палестини заявило, що унаслідок обстрілів загинули щонайменше троє палестинців і ще 12 дістали поранення.

У силах оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зазначають, що ці удари були завдані по "інфраструктурі терористів у районі Дженіна".

"Ми не сидітимемо склавши руки, поки терористи продовжують завдавати шкоди цивільному населенню, використовуючи табір Дженін як укриття", - заявили військові, додавши, що вони будуть боротися з окупаційними силами до останнього подиху та кулі.

Відомо, що у таборі було розміщено десятки озброєних палестинців у масках.

За словами мешканця табору Ахмеда Закі, колони ізраїльської армійської техніки проникли на околиці табору з кількох вулиць.

  • 9 травня Ізраїль ліквідував кількох командирів Ісламського джихаду в Секторі Газа.
  • 11 травня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа, у відповідь на яку завдав по ХАМАС "найсильнішого удару", який вони коли-небудь знали. Того ж дня Ізраїль ліквідував керівника ракетних військ Ісламського джихаду Алі Галі та його заступника Ахмеда Абу Дакки.
  • Згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу привітав дії сил безпеки країни під час нещодавнього конфлікту з терористичним угрупуванням в секторі Газа, заявивши про ліквідацію верхівки "Ісламського джихаду".
  • 29 травня ізраїльські бойові літаки обстріляли кілька військових об’єктів поблизу столиці Сирії Дамаска.

Ізраїль
Палестина
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