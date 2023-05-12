Ізраїль ліквідував керівника ракетних військ "Ісламського джихаду" і його заступника

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що внаслідок удару по Сектору Газа, крім двох високопоставлених діячів "Ісламського джихаду", загинули два чоловіки. Також загинули четверо жінок і шестеро дітей.

Агентство пише, що операцію з ліквідації бойовиків провели після того, як випущені з Сектору Газа ракети вбили мирного мешканця Ізраїлю. Крім того, наголошують, що після цієї операції кількість ліквідованих високопоставлених діячів "Ісламського джихаду" зросла до п'яти з вівторка.

"Ми знаходимося в розпалі кампанії, як наступальної, так і оборонної", - наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.