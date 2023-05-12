Ізраїль ліквідував керівника ракетних військ "Ісламського джихаду" і його заступника
У четвер, 11 травня, Ізраїль ліквідував керівника ракетних військ "Ісламського джихаду" Алі Галі та його заступника Ахмеда Абу Дакки
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що внаслідок удару по Сектору Газа, крім двох високопоставлених діячів "Ісламського джихаду", загинули два чоловіки. Також загинули четверо жінок і шестеро дітей.
Агентство пише, що операцію з ліквідації бойовиків провели після того, як випущені з Сектору Газа ракети вбили мирного мешканця Ізраїлю. Крім того, наголошують, що після цієї операції кількість ліквідованих високопоставлених діячів "Ісламського джихаду" зросла до п'яти з вівторка.
"Ми знаходимося в розпалі кампанії, як наступальної, так і оборонної", - наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.
- 9 травня Ізраїль ліквідував кількох командирів Ісламського джихаду в Секторі Газа.
- 11 травня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа, у відповідь на яку завдав по ХАМАС "найсильнішого удару", який вони коли-небудь знали.
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