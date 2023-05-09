Ізраїль ліквідував кількох командирів Ісламського джихаду в Секторі Газа

Про це повідомляє BBC.

У вівторок, 9 травня, стало відомо, що представники Палестини повідомили, що серед загиблих внаслідок ударів - троє жінок та троє дітей. Ще 20 людей отримали поранення.

Ізраїль заявив, що розпочав операцію проти бойовиків, які становили безпосередню загрозу для його громадян.

Також додається, що угруповання "Ісламський джихад" пообіцяло помститися за ці удари, очікується, що бойовики, які базуються в Газі, відповідатимуть новим ракетним обстрілом Ізраїлю.

Ізраїльські військові заявили, що, окрім знищення трьох бойовиків, їхні літаки завдали ударів ще по 10 об’єктах, які використовувалися для виробництва зброї, та по шести військових об’єктах Ісламського джихаду.

Військове крило Ісламського джихаду, підтвердило, що серед загиблих - троє командирів угруповання.

Зокрема загинули: Джихад Шакер аль-Ганнам, секретар військової ради бригад Аль-Кудс; Халіл Салах аль-Бахтіні, командувач північним регіоном, і Тарік Мухаммад Еззедин, лідер угруповання на окупованому Західному березі.