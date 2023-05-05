В Ізраїлі заарештували рахунки Binance, пов'язані з ІДІЛ і ХАМАС

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що Ізраїль з 2021 року конфіскував близько 190 крипторахунків на криптобіржі Binance. Десятки з них належали палестинським фірмам, які дотичні до ісламістського угруповання ХАМАС.

Зокрема 12 січня Національне бюро Ізраїлю з боротьби з фінансуванням тероризму (NBCTF) конфіскувало два рахунки, які були пов'язані з "Ісламською державою". Захоплення мало на меті перешкодження діяльності ІДІЛ та "знищення її здатності досягати своїх цілей".

У документ NBCTF, про який раніше ніде не повідомляли, немає жодних подробиць про вартість арештованої криптовалюти. Також там не йдеться про те, як саме облікові записи на криптобіржі були пов'язані з "Ісламською державою".

Міністр оборони Ізраїлю згідно із законодавством країни має право видати наказ про арешт і конфіскацію активів, які на думку міністерства, мають відношення до тероризму.

Binance своєю чергою заявила, що "тісно співпрацює з міжнародними органами боротьби з тероризмом". Щодо конфіскацій компанія уточнила, що "зловмисники не реєструють облікові записи під іменами своїх злочинних підприємств". Також Binance зазначила, що їхня політика та процеси біржі відповідають вимогам Європейського Союзу щодо боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.