Розвідка Туреччини ліквідувала лідера "ІДІЛ" в Сирії, - Ердоган
Національна розвідка Туреччини ліквідувала лідера Ісламської держави Абу Хусейна аль-Курейші
Про це йдеться у twitter президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
"Національна розвідка Туреччини тривалий час стежила за лідером "ІДІЛ" Абу Хусейном аль-Курейші. Ця людина була вбита вчора в Сирії в ході операції, яку провела турецька розвідка", - зазначив він.
- Четверо бойовиків "Ісламської держави" (ІДІЛ) були вбиті 17 березня під час операції в західній провінції Іраку Анбар.
- 4 квітня військові Сполучених Штатів заявили, що одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава" Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі ліквідували під час удару по Сирії.
- Згодом повідомлялося, що у Сирії озброєні люди напали на збирачів трюфелів та пастухів - загинуло щонайменше 30 людей. У злочині підозрюють бойовиків "Ісламської держави".
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