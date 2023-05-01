Про це йдеться у twitter президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Національна розвідка Туреччини тривалий час стежила за лідером "ІДІЛ" Абу Хусейном аль-Курейші. Ця людина була вбита вчора в Сирії в ході операції, яку провела турецька розвідка", - зазначив він.