Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

За даними центру, 26 жертв збирали трюфелі в пустелі неподалік Хами. Серед вбитих також було щонайменше 10 бойовиків, які підтримують режим Башара Асада. Центр стверджує, що за злочином стоять бойовики ІДІЛ.

Крім цього, в районі Дейр-ез-Зор вони вбили ще чотирьох пастухів та викрали їхніх овець.

"Бойовики, які були озброєні автоматами і їздили на мотоциклах, також вкрали овець перед втечею", – ідеться в повідомленні.

Видання додає, що сирійські пустельні трюфелі мають високу ціну в країні, яка страждає від 12-річної війни та поглиблення економічної кризи. Сотні збіднілих людей щороку з лютого по квітень шукають трюфелі у сирійській замінованій пустелі, де переховуються бойовики.

За даними моніторингу, понад 200 збирачів трюфелів (серед яких більшість – цивільні) загинули в результаті нападів ІДІЛ або підірвалися на мінах.