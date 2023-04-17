Бойовиків ІДІЛ підозрюють у вбивстві 30 людей у Сирії
У Сирії озброєні люди напали на збирачів трюфелів та пастухів - загинуло щонайменше 30 людей. У злочині підозрюють бойовиків "Ісламської держави"
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.
За даними центру, 26 жертв збирали трюфелі в пустелі неподалік Хами. Серед вбитих також було щонайменше 10 бойовиків, які підтримують режим Башара Асада. Центр стверджує, що за злочином стоять бойовики ІДІЛ.
Крім цього, в районі Дейр-ез-Зор вони вбили ще чотирьох пастухів та викрали їхніх овець.
"Бойовики, які були озброєні автоматами і їздили на мотоциклах, також вкрали овець перед втечею", – ідеться в повідомленні.
Видання додає, що сирійські пустельні трюфелі мають високу ціну в країні, яка страждає від 12-річної війни та поглиблення економічної кризи. Сотні збіднілих людей щороку з лютого по квітень шукають трюфелі у сирійській замінованій пустелі, де переховуються бойовики.
За даними моніторингу, понад 200 збирачів трюфелів (серед яких більшість – цивільні) загинули в результаті нападів ІДІЛ або підірвалися на мінах.
- Четверо бойовиків "Ісламської держави" (ІДІЛ) були вбиті 17 березня під час операції в західній провінції Іраку Анбар.
- 4 квітня військові Сполучених Штатів заявили, що одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава" Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі ліквідували під час удару по Сирії.
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