У США заявили про ліквідацію одного з лідерів ІДІЛ

Про це інформує BBC.

Видання пише, що Халід Ейдд Ахмад аль-Джабурі відповідав за планування терактів у Європі. Крім нього, за попередніми даним, ніхто не загинув і не постраждав унаслідок удару.

Центральне командування США заявило, що смерть одного з ватажків ІДІЛ тимчасово порушить здатність терористичного угруповання планувати зовнішні атаки.

ЗМІ повідомляють, що Халід Ейдд Ахмад аль-Джабурі прибув до провінції Ідліб 10 днів тому. Зазначають, що по ньому випустили ракету Hellfire, коли він розмовляв із кимось телефоном. Організація "Білі шоломи" повідомила, що евакуювала пораненого чоловіка до лікарні, де він помер.

Видання пише, що за оцінками експертів, ІДІЛ нараховує від 5 до 7 тис. членів і прихильників на територіях між Іраком і Сирією. Близько половини з них - бойовики. Вони базуються переважно в сільській місцевості й продовжують здійснювати напади, влаштовувати засідки та вибухи на узбіччях доріг.