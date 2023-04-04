У США заявили про ліквідацію одного з лідерів ІДІЛ
Військові Сполучених штатів заявили, що одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава" Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі ліквідували під час удару по Сирії
Про це інформує BBC.
Видання пише, що Халід Ейдд Ахмад аль-Джабурі відповідав за планування терактів у Європі. Крім нього, за попередніми даним, ніхто не загинув і не постраждав унаслідок удару.
Центральне командування США заявило, що смерть одного з ватажків ІДІЛ тимчасово порушить здатність терористичного угруповання планувати зовнішні атаки.
ЗМІ повідомляють, що Халід Ейдд Ахмад аль-Джабурі прибув до провінції Ідліб 10 днів тому. Зазначають, що по ньому випустили ракету Hellfire, коли він розмовляв із кимось телефоном. Організація "Білі шоломи" повідомила, що евакуювала пораненого чоловіка до лікарні, де він помер.
Видання пише, що за оцінками експертів, ІДІЛ нараховує від 5 до 7 тис. членів і прихильників на територіях між Іраком і Сирією. Близько половини з них - бойовики. Вони базуються переважно в сільській місцевості й продовжують здійснювати напади, влаштовувати засідки та вибухи на узбіччях доріг.
- Четверо бойовиків "Ісламської держави" (ІДІЛ) були вбиті 17 березня під час операції в західній провінції Іраку Анбар.
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