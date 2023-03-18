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Головна Світ Під час спецоперації в Іраку ліквідовано 4 бойовиків ІДІЛ

Під час спецоперації в Іраку ліквідовано 4 бойовиків ІДІЛ

18 березня, 2023 субота
09:44
Світ ІДІЛ

Четверо бойовиків "Ісламської держави" (ІДІЛ) були вбиті в п'ятницю під час операції в західній провінції Іраку Анбар

Про це повідомляє Сіньхуа.

У п'ятницю 17 лютого в іракській провінції Анбар була проведена спецоперація, у ході якої знищили чотирьох бойовиків "Ісламської держави".

Зазначається, що силовики знищили автомобіль, який використовували бойовики ІДІЛ, та захопили інший транспортний засіб\.

"Бойовики ІДІЛ все ще діють у величезній пустелі Анбар, яка тягнеться до кордонів Іраку з сусідніми країнами Сирією, Йорданією та Саудівською Аравією. Вони проникають в Ірак із Сирії через майже 600-кілометровий кордон, намагаючись знову перегрупуватися", - мовиться в тексті Сіньхуа.

Довідка: ІДІЛ або "Ісламська держава" – терористичне угруповання, що сповідує принципи джихадизму. Воно виникло у 2006 році в Іраку шляхом об’єднання одинадцяти радикальних ісламістських угруповань на чолі з місцевим осередком "Аль-Каїди".

  • Нагадаємо,  в жовтні 2022 року сили спеціальних операцій США завдали двох ударів по "Ісламській державі" на Півночі Сирії, ліквідувавши трьох високопоставлених осіб, відповідальних за озброєння та вербування бійців і планування нападів.
  • Вже в січні повідомлялося, що американські військовослужбовці знищили в Сомалі одного з керівників "Ісламської держави" (ІДІЛ) Білала аль-Судані.
Ірак
тероризм
ІДІЛ
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