США ліквідували ще трьох ватажків ІДІЛ у Сирії

Про це пише The New York Times з посиланням на Центральне командування Пентагону, американських і сирійських курдських чиновників.

Атаки американців розпочалися зранку 6 жовтня, коли сили спецоперацій висадилися з гелікоптерів на північному сході Сирії та вбили Раккана Вахіда аль-Шаммарі.

За даними Пентагону, він сприяв контрабанді зброї та бойовиків для підтримки операцій ІДІЛ. Рейд відбувся всього за кілька кілометрів від сирійського аеродрому, де базуються війська РФ.

Як зазначається, через кілька годин американський безпілотник завдав удару на Півночі країни, внаслідок чого загинули заступник лідера "Ісламської держави" в Сирії, а також відповідальний за справи ув'язнених угруповання.

NYT додає, що нічні напади завдали "Ісламській державі" найсильнішого удару після лютневого рейду на північному заході Сирії, який призвів до смерті головного лідера терористичного угруповання Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші.

У вівторок, 12 липня, унаслідок удару безпілотника США у Сирії загинув лідер ІДІЛ Магер аль-Агал.

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