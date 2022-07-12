У Сирії під час авіаудару США загинув лідер ІДІЛ

Про це повідомляє Reuters за інформацією від американських військових.

Лідер "Ісламської держави" Магер аль-Агал – один із п'ятірки лідерів угруповання бойовиків.

У повідомленні зазначають, що операція була ретельно спланована та попередньо немає жертв серед цивільного населення.

Російські генерали вважають Сирію безпечнішою за Україну і переводять туди служити своїх родичів, – розвідка.

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