У Сирії під час авіаудару США загинув лідер ІДІЛ
У вівторок, 12 липня, унаслідок удару безпілотника США у Сирії загинув лідер ІДІЛ Магер аль-Агал
Про це повідомляє Reuters за інформацією від американських військових.
Лідер "Ісламської держави" Магер аль-Агал – один із п'ятірки лідерів угруповання бойовиків.
У повідомленні зазначають, що операція була ретельно спланована та попередньо немає жертв серед цивільного населення.
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