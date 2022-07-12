Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства Оборони України.

"Вище військове керівництво збройних сил РФ не бажає залучати своїх рідних та близьких, які проходять службу в лавах ЗС, до участі у бойових діях на території України. З огляду на ситуацію на фронті генерали вважають більш безпечним місцем проходження служби – Сирію", – йдеться в повідомленні.



Розвідники повідомляють, що російські загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території України, створивши нову військову частину рівня бригади на території Херсонської області.



"Укомплектування офіцерських посад планується здійснити офіцерським складом збройних сил РФ. Втім, це викликає відкрите невдоволення з боку "кандидатів", які відмовляються від можливого відрядження та не хочуть перевозити сім’ї близько до зони ведення бойових дій", – зазначили у розвідці.

Читайте також: Звільнені території України - найкраща реклама для постачання західної зброї, — Огризко

Також у 38 зенітно-ракетній бригаді ЗС РФ понад 26 військовослужбовців бригади було звільнено у зв’язку з відмовою брати участь у проведенні так званої спеціальної операції. Усі вони отримали запис "предатель родины" у військових документах.

12 липня Лукашенко заявив, що знає, звідки "Захід нападе на Росію".

Росія по-пропагандистському інтерпретує наказ Зеленського про деокупацію українського Півдня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb