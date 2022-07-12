Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"РФ перекручує факт деокупації Україною власних територій, називаючи це терактами та порівнюючи події у Новій Каховці з Бейрутом. На тлі знищення складів з боєприпасами у Новій Каховці пропаганда РФ поширила фейк, що ООН начебто "засудила дії ЗСУ" на тимчасово окупованій території Херсонщини", - розповіли у ЦПД.

Насправді представник ООН Ф. Хак сказав, що організація не має "коментарів щодо цього конкретного питання", загалом ООН виступає проти "будь-яких військових дій, які призводять до руйнування цивільних будівель".

Аналітик Defence Express Сергій Згурець вважає, що по лінії населених пунктів між Миколаєвом та Херсоном ми маємо можливість поступово тиснути на російські війська по зоні річки Інгулець та витискати противника з території.

СБУ в перехопленій розмові загарбник каже про контратаки українських військовослужбовців на Миколаївсько-Херсонському напрямку. Мовляв "закривають" їх дуже сильно.

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