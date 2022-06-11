Наші контратаки створюють гарні передумови для звільнення Херсонщини, - Згурець

Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.

"У Херсонської області спостерігаються цікаві тенденції. Це безпосередньо, декілька напрямків, на яких ми здійснюємо контратаки на трасі між Миколаєвом та Херсоном, населений пункт Благодатне, далі Снігурівка, потім Давидів Брід та Архангельське – це лінія, яка нам дозволяє поступово тиснути на російські війська як раз по зоні річки Інгулець та витискати противника з території, яку вони займають" – зазначив аналітик.



Згурець зауважив, що Генштаб про це говорить досить обережно, але є позитивний тренд, який дозволяє створити гарні передумови для звільнення Херсонської області. Також вище військове керівництво розуміє баланс між ситуацією на Херсонщині та діями ворога на інших напрямках, які можуть становити загрозу у зонах Попасної - Бахмута, Ізюма – Святогірська й у зоні Сєверодонецька.

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