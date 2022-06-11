Українські партизани допомогли ЗСУ знищити російські бази на Херсонщині – The New York Times

Про це йдеться на сайті The New York Times

"Незважаючи на те, що нестача зброї, боєприпасів та обладнання заважає українським військовим, партизани допомагають українським силам наносити смертельні удари по підконтрольній Росії території навіть у районах, де це небезпечно, а іноді й неможливо. Цього тижня партизанські розвідники скерували артилерійські удари по двох російських базах в окупованій Херсонській області, у результаті чого загинули десятки ворожих солдатів, повідомив високопоставлений український військовий чиновник", – пише NYT.

В одному з епізодів цього тижня розвідники підійшли до об’єкта російської армії в селі Чкалове і виявили на базі багато іноземних бійців, а також російських солдатів і важке озброєння. Українські військові обстріляли базу снарядами, вбивши десятки бійців.

Пізніше того ж дня розвідники скерували чергову артилерійську атаку, цього разу на курортний комплекс у Старій Збурівці, біля гирла річки Дніпро, вбивши десятки ворожих солдатів, у тому числі двох генералів, йдеться в публікації.

За словами джерела, кількість загиблих під час удару, очевидно, була настільки високою, бо снаряди влучили в схованку з боєприпасами, що викликало вибух і пожежу, яка горіла шість годин вранці в четвер.

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Чиновник розповів, що перед нападом партизани підійшли до деяких іноземних бійців і, спробувавши з ними поговорити, припустили, що вони араби. Іноземні бойовики, схоже, жили в наметах поблизу будинків, окупованих російськими військами, і, ймовірно, були частиною контингенту сирійських військ, які прибули до Росії три тижні тому.