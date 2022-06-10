Про це повідомили в обідньому звіті ОК "Південь".

Ситуація в Херсонській області

На Херсонщині окупаційні війська і їх посіпаки з колаборантської влади розпочали нову хвилю підготовчих заходів до референдуму про приєднання до Росії.

На лінії зіткнення російський противник продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі, укріплює позиції, підтягує озброєння і мінує територію. В окупованих населених пунктах багато замінованих полів, доріг і мостів.

Ситуація у Миколаївській області

Тривали обстріли Березнегуватської громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Широківська та Інгульська громади зазнали обстрілів переважно по сільськогосподарських угіддям поза населеними пунктами.

Втрати Росії на Півдні України

Протягом ночі нашими підрозділами в ході бойових дій знищено 20 окупантів, гаубицю "Мста-Б" і три БТРи

Звернення до українців

"Сили оборони продовжують заходи забезпечення безпеки та бойової підготовки. Отже, зберігайте спокій і витримку, дотримуйтесь заходів безпеки, не довіряйте ворожій пропаганді, будьте пильними і не давайте шансу колаборантам втілити диверсійні задуми. Разом переможемо, бо ми єдині й непохитні", - пишуть у "Півдні".

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