У Чорному морі Росія має напоготові 40 крилатих ракет

Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".

"Корабельне угруповання чорноморського флоту рашистів посилене ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет, продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові", - пишуть у "Півдні".

Росія має у морі також великий десантний корабель.

9 червня в оперативному командуванні "Південь" вважали, що Росія вочевидь поставила на паузу морську десантну операцію.

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