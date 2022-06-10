У Чорному морі Росія має напоготові 40 крилатих ракет
Російський агресор готовий випустити по Україні 40 крилатих ракет з Чорного моря
Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".
"Корабельне угруповання чорноморського флоту рашистів посилене ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет, продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові", - пишуть у "Півдні".
Росія має у морі також великий десантний корабель.
- 9 червня в оперативному командуванні "Південь" вважали, що Росія вочевидь поставила на паузу морську десантну операцію.
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