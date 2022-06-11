Рашисти звітують про взяття Кінбурнської коси – ISW
Російські джерела переконують, що окупанти взяли під контроль Кінбурнську косу.
Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW).
"Впродовж останнього місяця російські війська постійно бомбардували українські військово-морські сили в Очакові. Якщо ці заяви Росії відповідають дійсності, то контроль над Кінбурнською косою біля Очакова дозволить російським військам посилити контроль над північно-західним узбережжям Чорного моря", – йдеться в повідомленні.ISW відзначає, що на південному напрямку російські війська здебільшого зміцнювати свої оборонні лінії, зосередившись на укріпленні другої та третьої ліній оборони.
- Нагадаємо, на Миколаївщині за добу внаслідок російських обстрілів було поранено 15 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.05
Купівля 34.05Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе