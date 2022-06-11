Рашисти звітують про взяття Кінбурнської коси – ISW

Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW).

"Впродовж останнього місяця російські війська постійно бомбардували українські військово-морські сили в Очакові. Якщо ці заяви Росії відповідають дійсності, то контроль над Кінбурнською косою біля Очакова дозволить російським військам посилити контроль над північно-західним узбережжям Чорного моря", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Миколаївщині за добу внаслідок російських обстрілів було поранено 15 людей.

ISW відзначає, що на південному напрямку російські війська здебільшого зміцнювати свої оборонні лінії, зосередившись на укріпленні другої та третьої ліній оборони.