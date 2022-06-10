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Головна війна з Росією На Миколаївщині внаслідок російських обстрілів було поранено 15 людей за добу

На Миколаївщині внаслідок російських обстрілів було поранено 15 людей за добу

10 червня, 2022 п'ятниця
12:45
війна з Росією Баштанка

На Миколаївщині 9 червня росіяни обстріляли чотири громади, унаслідок чого 15 людей отримали поранення

Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під обстрілами Миколаївський та Баштанський райони - Широківська, Інгульська, Березнегуватська, Первомайська громади. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей", - наголосила вона.

Усі постраждалі госпіталізовані й отримують необхідну допомогу. Дітей серед поранених немає.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 263 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 64 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зауважила Ганна Замазєєва.

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