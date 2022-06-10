Про це повідомили у застосунку "єТривога".

В районі 00:00 мешканці Харкова повідомляли, що місто знову обстрілюють. Близько 3:00 під удар потрапив Миколаїв, а біля 4:00 Дніпро.

Офіційних повідомлень станом на 4:30 немає. Місцевих просять реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Також ввечері 8 червня харків'яни почули гучний вибух.

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