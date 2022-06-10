Росія продовжує обстрілювати Україну: за ніч вибухи пролунали у Миколаєві, Дніпрі та Харкові
Вночі з 9 на 10 червня мешканці Миколаєва, Дніпра та Харкова скаржились на вибухи
Про це повідомили у застосунку "єТривога".
В районі 00:00 мешканці Харкова повідомляли, що місто знову обстрілюють. Близько 3:00 під удар потрапив Миколаїв, а біля 4:00 Дніпро.
Офіційних повідомлень станом на 4:30 немає. Місцевих просять реагувати на сигнали повітряної тривоги.
- Також ввечері 8 червня харків'яни почули гучний вибух.
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