У Харкові пролунав дуже гучний вибух

Про це Еспресо.TV повідомили місцеві.

Інформація також з'явилась у застосунку "єТривога". За словами місцевих, вибух був дуже гучним, затрусились двері та вікна.

Повітряну тривогу оголосили о 23:02. Жителів Харкова просять залишатись в укриттях.

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