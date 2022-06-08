У Харкові пролунав дуже гучний вибух
Ввечері 8 червня харків'яни почули гучний вибух
Про це Еспресо.TV повідомили місцеві.
Інформація також з'явилась у застосунку "єТривога". За словами місцевих, вибух був дуже гучним, затрусились двері та вікна.
Повітряну тривогу оголосили о 23:02. Жителів Харкова просять залишатись в укриттях.
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