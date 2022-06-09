На Херсонщині ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів, - ОК "Південь"
Збройні сили України завдали два удари по скупченню сил противника та по одному з їхніх опорних пунктів на Херсонщині
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Противник продовжує ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони. Переважна тактика – артилерійсько-мінометні дуелі, але часом ворог виходить і на стрілецькі бої, намагаючись фізично відтиснути наші підрозділи з їх позицій. Але не маючи успіху – ретирується, полишаючи вбитих, поранених та пошкоджену техніку. Для переконливої противаги армійською авіацією нанесено 2 удари по скупченню сил противника та по одному з його опорних пунктів на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.
ЗСУ знищили три польові склади боєприпасів.Також ліквідували 30 росіян, 2 одиниці броньованої та чотири - автомобільної техніки.
- ОТУ "Схід" 8 червня вбили 31 окупанта та знищили 2 безпілотники.
- Від початку повномасштабної війни з Росією Повітряні сили України здійснили понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях, живій силі та логістичних центрах ворога.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.01
Купівля 34.01Продаж 34.93
-
EUR
Купівля 35.88Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе