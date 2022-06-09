На Херсонщині ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Противник продовжує ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони. Переважна тактика – артилерійсько-мінометні дуелі, але часом ворог виходить і на стрілецькі бої, намагаючись фізично відтиснути наші підрозділи з їх позицій. Але не маючи успіху – ретирується, полишаючи вбитих, поранених та пошкоджену техніку. Для переконливої противаги армійською авіацією нанесено 2 удари по скупченню сил противника та по одному з його опорних пунктів на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ знищили три польові склади боєприпасів.Також ліквідували 30 росіян, 2 одиниці броньованої та чотири - автомобільної техніки.

ОТУ "Схід" 8 червня вбили 31 окупанта та знищили 2 безпілотники.

Від початку повномасштабної війни з Росією Повітряні сили України здійснили понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях, живій силі та логістичних центрах ворога.

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