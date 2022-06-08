ОТУ "Схід" 8 червня вбили 31 окупанта та знищили 2 безпілотники
За день 8 червня українські військові знищили на Сході ще 31 російського окупанта
Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"", - наголошують в ЗСУ.
Сьогодні, 8 червня, наші воїни знищили до 31 окупанта, 2 безпілотники та 4 автівки.
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