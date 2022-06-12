"Просто ад какой-то". У перехопленій розмові окупанти скаржаться на контратаки ЗСУ поблизу Миколаєва та Херсона
СБУ в перехопленій розмові загарбник каже про контратаки українських військовослужбовців на Миколаївсько-Херсонському напрямку. Мовляв "закривають" їх дуже сильно
Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.
"Сначала "градами" накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… *бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало…
Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл*дь, лес горит – ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й!" – описує рашист.
У Службі безпеки цю розмову коментують так: "І ми подбаємо, щоб кожен клаптик української землі був справжнім пеклом для окупантів".
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