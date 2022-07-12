Лукашенко знає, звідки "Захід нападе на Росію"
Самопроголошений президент Білорусі заявив, що Захід збирається "напасти" на Росію через територію Білорусі та України
Про це повідомляє Белта.
"Останнім часом, і ми це детально обговорювали вчора з президентом Російської Федерації, розробляються стратегічні плани нападу на Росію. І головний напрямок удару, історія повторюється — через Україну та через Білорусь", - сказав Лукашенко.
- 12 липня Лукашенко попередив "новоявлених хрестоносців з НАТО" про загрозу великої війни.
- 12 липня в ISW назвали ймовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні низькою, проте констатували, що Олександр Лукашенко й надалі надаватиме Росії повітряний простір для ударів.
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