Лукашенко знає, звідки "Захід нападе на Росію"

Про це повідомляє Белта.

"Останнім часом, і ми це детально обговорювали вчора з президентом Російської Федерації, розробляються стратегічні плани нападу на Росію. І головний напрямок удару, історія повторюється — через Україну та через Білорусь", - сказав Лукашенко.

12 липня Лукашенко попередив "новоявлених хрестоносців з НАТО" про загрозу великої війни.

12 липня в ISW назвали ймовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні низькою, проте констатували, що Олександр Лукашенко й надалі надаватиме Росії повітряний простір для ударів.

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