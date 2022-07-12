Лукашенко продовжить надавати Росії повітряний простір для номінальної підтримки Путіна, - ISW

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Лукашенко, ймовірно, продовжить надавати російським силам доступ до повітряного простору Білорусі, щоб продемонструвати Путіну хоча б номінальну підтримку.

В ISW зазначають, що ймовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні залишається низькою через вплив, який може змінити стабільність і навіть виживання режиму Лукашенка.

Експерти також повідомляють, що російські війська не розпочинали наступальних дій на південному напрямку та зосередилися на утриманні своїх оборонних позицій. Окупанти продовжували завдавати авіаційних, артилерійських і ракетних ударів по всій південній лінії зіткнення.

Тим часом українські війська вдарили по російських складах боєприпасів та командних пунктах у Херсоні та Запорізькій області. Окупанти перенесли місце розвантаження військової техніки з Олешок до Раденська – подалі від Херсона, ймовірно, у відповідь на посилення ударів ЗСУ по російській військовій інфраструктурі в місту та його околицях.

З посиланням на ексрадника голови Херсонської ОВ Сергія Хланя ISW повідомив, що російські війська готуються до бойових дій у місті на випадок, якщо український контрнаступ досягне Херсона, і посилили заходи безпеки та фільтрації навколо міста.

Інші тези від ISW

Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північний захід від Слов’янська та на захід від міста Донецьк.

Росіяни продовжили авіаційні та артилерійські удари по Сіверську та Бахмуту.

Російські війська здійснили локалізовані наземні штурми на північний захід від міста Харкова.

Окупанти продовжували зосереджуватися на оборонних операціях уздовж усієї Південної осі.

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