English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Лукашенко продовжить надавати Росії повітряний простір для номінальної підтримки Путіна, - ISW

Лукашенко продовжить надавати Росії повітряний простір для номінальної підтримки Путіна, - ISW

12 липня, 2022 вiвторок
06:36
війна з Росією Путін та Лукашенко

Ймовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні залишається низькою, проте самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається надати підтримку Росії у війні

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Лукашенко, ймовірно, продовжить надавати російським силам доступ до повітряного простору Білорусі, щоб продемонструвати Путіну хоча б номінальну підтримку.

В ISW зазначають, що ймовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні залишається низькою через вплив, який може змінити стабільність і навіть виживання режиму Лукашенка.

Експерти також повідомляють, що російські війська не розпочинали наступальних дій на південному напрямку та зосередилися на утриманні своїх оборонних позицій. Окупанти продовжували завдавати авіаційних, артилерійських і ракетних ударів по всій південній лінії зіткнення.

Тим часом українські війська вдарили по російських складах боєприпасів та командних пунктах у Херсоні та Запорізькій області. Окупанти перенесли місце розвантаження військової техніки з Олешок до Раденська – подалі від Херсона, ймовірно, у відповідь на посилення ударів ЗСУ по російській військовій інфраструктурі в місту та його околицях.

З посиланням на ексрадника голови Херсонської ОВ Сергія Хланя ISW повідомив, що російські війська готуються до бойових дій у місті на випадок, якщо український контрнаступ досягне Херсона, і посилили заходи безпеки та фільтрації навколо міста.

Інші тези від ISW

  • Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північний захід від Слов’янська та на захід від міста Донецьк.

  • Росіяни продовжили авіаційні та артилерійські удари по Сіверську та Бахмуту.

  • Російські війська здійснили локалізовані наземні штурми на північний захід від міста Харкова.

  • Окупанти продовжували зосереджуватися на оборонних операціях уздовж усієї Південної осі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Військові новини
Читайте також:
окупанти гармата
9 липня, 2022 субота
Скоро ворогу доведеться попрощатися з тактикою вогневого валу, - військовий експерт Киричевський
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
11 липня, 2022 понедiлок
Зима буде важкою
Бен Ходжес
Автор Антін Борковський
10 липня, 2022 неділя
В наступні 3 тижні відбудеться переломний момент і зміна ситуації на користь України –  генерал Ходжес
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.05
    Купівля 35.05
    Продаж 36.08
  • EUR
    Купівля 35.44
    Продаж 36.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
12 липня
06:30
ООН
Майже 50 країн ООН засудили спроби Росії виправдати війну "неонацизмом"
05:58
Джо Байден
На фоні війни в Україні та нафтової кризи, у США подумують розморозити продаж наступальної зброї Саудівській Аравії, - Reuters
05:57
Джейк Салліван
Іран планує надати Росії сотні бойових безпілотників, - Білий дім
05:24
"США не допустять агресії Росії проти України": очільник Пентагону в розмові з Тараном
Наступна зустріч у "форматі Рамштайн" відбудеться 20 липня, - Пентагон
05:02
Оновлено
Повітряна тривога 12 липня
Майже в усіх областях Україні пролунала повітряна тривога. Вибухи чутно у Миколаєві
04:47
корабль із зерном
Експорт зерна. Перші 8 іноземних кораблів зайшли до дунайських портів України
04:28
Джейк Салліван
Ми працюємо над стратегією, що принесе Україні перемогу над Росією на полі бою та за столом переговорів, - Салліван
04:06
Біженці з України
Країни ЄС прийняли майже 7 млн біженців з України, назад вже повернулись 3 млн осіб
03:46
збірна з футболу у Львові
Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня
03:23
підбита російська техніка
На Півдні ЗСУ 11 липня знищили понад 50 окупантів, склади боєприпасів та "знайшли" 5 одиниць бронетехніки
02:57
Перше фото з телескопу ДЖеймса Вебба
Зображення, давністю 13 млрд років. NASA оприлюднило перше фото з телескопу імені Джеймса Вебба
02:34
фінляндія швеція нато
Президент США передав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії у НАТО на ратифікацію в сенат
02:11
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесне звання "Місто-рятівник"
01:47
Ліквідовані на Херсонщині російські офіцери
ЗСУ ліквідували на Херсонщині російського генерала з Севастополя та ще декількох вищих офіцерів
01:17
Обстріл Росією Часового Яру: під завалами будинку виявили тіло дитини, кількість загиблих зросла до 33 людей
00:54
S7
У Росії надійшло повідомлення про замінування понад 20 літаків авіакомпанії S7
00:23
ЗСУ знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці, - радник голови ОВА
00:22
Претенденти на лідера консерваторів у Британії
У Британії наступника Джонсона мають визначити до 5 вересня. Зареєстровано 11 кандидатів
2022, понедiлок
11 липня
23:48
Херсон
Контрнаступ ЗСУ: в. о. мера Херсона закликала цивільних запастися водою та їжею на 5-7 днів і підготувати укриття
23:28
На фото Володимир Зеленський
Україна викликала представника Канади через передачу турбіни для "Північного потоку", - Зеленський
22:35
Росіяни обстріляли Золочів на Харківщині, вбивши двох мирних жителів
22:18
ЗСУ знищили два склади російських боєприпасів
Окупанти дедалі частіше дезертирують і відкрито не виконують накази, захисники України завдають їм втрат на всіх напрямках, - Генштаб ЗСУ
22:09
Ексклюзив
бензин
Оптові ціни на пальне в Україні пішли вниз, - аналітик
22:01
Ексклюзив
Рінат Ахметов
Коли у олігарха немає потреби захищати бізнес, він втрачає інтерес до медіа, - медіаекспертка Лигачова про закриття медіагрупи Ахметова
21:39
Ексклюзив
Данило Лубківський
Україна дала непрофесійну реакцію на лист конгресменки США Спартц, - дипломат Лубківський
21:38
Ракета
На Одещині росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру, - ОВА
21:37
"Не хочу готувати РФ до неприємних для них сюрпризів": Зеленський про постачання зброї після зустрічі з прем'єром Нідерландів
21:15
нескорений Маріуполь
Маріуполь після дощу перетворився на "Венецію з нечистот", будинки можуть обвалитися через вимиття фундаментів, - радник мера
21:14
Аналітика
Сергій Згурець
Без закордонної зброї вибити росіян з Півдня України складно. Колонка Сергія Згурця
21:05
Ексклюзив
Андрій Єрмак
Якщо б у адміністрації Байдена була інформація щодо того, що Єрмак - російський агент, уже б була реакція, - професор Айзенберг
20:50
Над Україною збили білоруський дрон-камікадзе "Чекан", - виробник безпілотників
20:10
Михайло Подоляк
Подоляк назвав вихід Ахметова з медіабізнесу "гідним прикладом" і похвалив закон про деолігархізацію
19:58
Ексклюзив
опалення
Особливих проблем не повинно бути у цей опалювальний сезон, - експерт з енергетики Білявський
19:54
Кулеба
"ЗСУ покладуть край апетитам Путіна": Кулеба відповів на спрощення Росією паспортизації українців закликом надати Україні більше важкої зброї
19:52
Чорнобильська АЕС
ЧАЕС перейшла з московського до паризького центру Всесвітньої організації операторів атомних електростанцій
19:41
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Чернігівщина значно більше готова до можливого нападу, ніж 24 лютого, - мер Ніжина
19:41
Укрзалізниця
Попри війну: Укрзалізниця виплатила купон за своїми євробондами
19:13
Самохідна гаубиця CAESAR
Треба дозволити Україні бити по військових об'єктах у РФ і в окупованих Білорусі та Криму, - старший радник конгресу США Массаро
19:06
Джо Байден
Понад 60% демократів не хочуть висувати Байдена на вибори у 2024 році, - The New York Times
19:05
Ексклюзив
Сергій Лавров
На зустрічі G20 Лавров дістав колективного ляпаса, - дипломат Лубківський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV