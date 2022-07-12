Лукашенко продовжить надавати Росії повітряний простір для номінальної підтримки Путіна, - ISW
Ймовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні залишається низькою, проте самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається надати підтримку Росії у війні
Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).
Лукашенко, ймовірно, продовжить надавати російським силам доступ до повітряного простору Білорусі, щоб продемонструвати Путіну хоча б номінальну підтримку.
В ISW зазначають, що ймовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні залишається низькою через вплив, який може змінити стабільність і навіть виживання режиму Лукашенка.
Експерти також повідомляють, що російські війська не розпочинали наступальних дій на південному напрямку та зосередилися на утриманні своїх оборонних позицій. Окупанти продовжували завдавати авіаційних, артилерійських і ракетних ударів по всій південній лінії зіткнення.
Тим часом українські війська вдарили по російських складах боєприпасів та командних пунктах у Херсоні та Запорізькій області. Окупанти перенесли місце розвантаження військової техніки з Олешок до Раденська – подалі від Херсона, ймовірно, у відповідь на посилення ударів ЗСУ по російській військовій інфраструктурі в місту та його околицях.
З посиланням на ексрадника голови Херсонської ОВ Сергія Хланя ISW повідомив, що російські війська готуються до бойових дій у місті на випадок, якщо український контрнаступ досягне Херсона, і посилили заходи безпеки та фільтрації навколо міста.
Інші тези від ISW
-
Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північний захід від Слов’янська та на захід від міста Донецьк.
-
Росіяни продовжили авіаційні та артилерійські удари по Сіверську та Бахмуту.
-
Російські війська здійснили локалізовані наземні штурми на північний захід від міста Харкова.
-
Окупанти продовжували зосереджуватися на оборонних операціях уздовж усієї Південної осі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.05
Купівля 35.05Продаж 36.08
-
EUR
Купівля 35.44Продаж 36.78
- Актуальне
- Важливе