Про це повідомляє БелТА.

"Під виглядом посилення захисту Європи та різного роду оборонних навчань країнами НАТО формується броньований кулак, який явно створюється не для захисту. Військові це бачать. Мабуть, новоявлені "хрестоносці" з Північноатлантичного альянсу раптом вирішили, що настає слушний момент для чергового кидку на Схід, забувши, чим закінчилися аналогічні походи для їхніх історичних попередників", - сказав Лукашенко на церемонії вшанування випускників військових вишів.

"Така політика Заходу наближає світ до прірви великої війни, в якій, як ви розумієте, переможця вже не буде", - додав Лукашенко.

12 липня у ISW назвали ймовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні низькою, проте констатували, що Олександр Лукашенко й надалі надаватиме Росії повітряний простір для ударів.

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