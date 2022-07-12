Звільнені території України - найкраща реклама для постачання західної зброї, - Огризко

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Я вважаю, що Захід буде продовжувати постачати Україні озброєння. Вони бачать, що їхня допомога дає результати. ЗСУ використовують новітні зразки зброї навіть краще, ніж могли б використовувати збройні сили західних країн. І насправді успішне використання ЗСУ новітніх зразків зброї є найкращою рекламою таких розробок. Оскільки, навіть хвалені російські С-400, які Росія продає, в тому числі країнам НАТО, я говорю про Туреччину, є безсилими проти РСЗВ HIMARS", - пояснив Огризко.

Дипломат наголосив, що ЗСУ в реальних бойових умовах демонструють технологічну перевагу західних зразків зброї від російських.

"Перевага західної зброї, яку наші військові демонструють в реальних бойових діях, над російською є ударом для такої галузі Росії, як експорт власних озброєнь. А це приблизно така ж сума, яку Росія отримує від експорту власного золота. Тому все це складається в складну ситуацію для російської економіки. А звільнені від російської окупації території України є найкращою рекламою для постачання західної зброї", - додав він.

9 липня США оголосили про надання нового пакету військової допомоги. Новий пакет американської військової допомоги на $400 млн для України містить боєприпаси високої точності та підвищеної далекобійності

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