Про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що унаслідок авіаударів було пошкоджено кілька споруд, однак ніхто не загинув. За даними сирійської армії, кілька ізраїльських ракет вдалося перехопити силам протиповітряної оборони.

Нагадаємо: з початку року Ізраїль уже 17 разів обстрілював Сирію, вбивши 48 військових та поранивши 28.

Додається, що Ізраїль роками завдає ударів по цілях, які називає підтримуваними Іраном шиїтськими бойовиками у Сирії, обстрілюючи аеропорти та військові бази, на яких нібито розміщаються склади зброї та пов’язані з Іраном бійці.