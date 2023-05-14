Нетаньягу заявив, що Ізраїль знищив у секторі Газа всю верхівку "Ісламського джихаду"

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад" досягли угоди про припинення вогню в суботу ввечері після майже п'яти днів боїв, під час яких ЦАХАЛ знищив значну частину вищого керівництва Ісламського джихаду в результаті серії авіаударів.

"Операція була дійсно ідеальною. З повною несподіванкою і постійною ініціативою ми ліквідували всю верхівку Ісламського джихаду в Газі, знищили 17 командних центрів Ісламського джихаду, ліквідували десятки терористів, завдали ударів по місцях зберігання ракет, вивели з ладу протитанкові загони й багато іншого", - сказав Нетаньягу.