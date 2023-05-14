Нетаньягу заявив, що Ізраїль знищив у секторі Газа всю верхівку "Ісламського джихаду"
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в неділю, 14 травня, привітав дії сил безпеки країни під час нещодавнього конфлікту з терористичним угрупуванням в секторі Газа, заявивши про ліквідацію верхівки "Ісламського джихаду"
Про це повідомляє The Times of Israel.
Зазначається, що Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад" досягли угоди про припинення вогню в суботу ввечері після майже п'яти днів боїв, під час яких ЦАХАЛ знищив значну частину вищого керівництва Ісламського джихаду в результаті серії авіаударів.
"Операція була дійсно ідеальною. З повною несподіванкою і постійною ініціативою ми ліквідували всю верхівку Ісламського джихаду в Газі, знищили 17 командних центрів Ісламського джихаду, ліквідували десятки терористів, завдали ударів по місцях зберігання ракет, вивели з ладу протитанкові загони й багато іншого", - сказав Нетаньягу.
- 9 травня Ізраїль ліквідував кількох командирів Ісламського джихаду в Секторі Газа.
- 11 травня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа, у відповідь на яку завдав по ХАМАС "найсильнішого удару", який вони коли-небудь знали.
- 11 травня, Ізраїль ліквідував керівника ракетних військ Ісламського джихаду Алі Галі та його заступника Ахмеда Абу Дакки.
- Ізраїль і Палестинський ісламський джихад домовилися про припинення вогню з 22:00 суботи, 13 травня 2023 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.32
Купівля 37.32Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе