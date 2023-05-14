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Ізраїль та "Ісламський джихад" оголосили про припинення вогню з 22:00, - Jerusalem Post

14 травня, 2023 неділя
01:20
Світ Газа, Ізраїль завдає авіаударів

Ізраїль і палестинський «Ісламський джихад» домовилися про припинення вогню з 22:00 суботи, 13 травня 2023 року

Про це пише Jerusalem Post.

Перемир'я між ізраїльським і палестинським Ісламським джихадом почалося о 22:00 в суботу.

Єгипет, який є посередником між Палестиною та Ізраїлем, під час переговорів запропонував обом сторонам нову формулу примирення.

Перед цим Al Jazeera повідомила, що "Ісламський джихад" погодився на пропозицію Єгипту про припинення вогню.

  • 9 травня Ізраїль ліквідував кількох командирів Ісламського джихаду в Секторі Газа.
  • 11 травня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа, у відповідь на яку завдав по ХАМАС "найсильнішого удару", який вони коли-небудь знали.
  • 11 травня, Ізраїль ліквідував керівника ракетних військ "Ісламського джихаду" Алі Галі та його заступника Ахмеда Абу Дакки.

Ізраїль
Палестина
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