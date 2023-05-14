Про це пише Jerusalem Post.

Перемир'я між ізраїльським і палестинським Ісламським джихадом почалося о 22:00 в суботу.

Єгипет, який є посередником між Палестиною та Ізраїлем, під час переговорів запропонував обом сторонам нову формулу примирення.

Перед цим Al Jazeera повідомила, що "Ісламський джихад" погодився на пропозицію Єгипту про припинення вогню.