Ізраїль та "Ісламський джихад" оголосили про припинення вогню з 22:00, - Jerusalem Post
Ізраїль і палестинський «Ісламський джихад» домовилися про припинення вогню з 22:00 суботи, 13 травня 2023 року
Про це пише Jerusalem Post.
Перемир'я між ізраїльським і палестинським Ісламським джихадом почалося о 22:00 в суботу.
Єгипет, який є посередником між Палестиною та Ізраїлем, під час переговорів запропонував обом сторонам нову формулу примирення.
Перед цим Al Jazeera повідомила, що "Ісламський джихад" погодився на пропозицію Єгипту про припинення вогню.
- 9 травня Ізраїль ліквідував кількох командирів Ісламського джихаду в Секторі Газа.
- 11 травня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа, у відповідь на яку завдав по ХАМАС "найсильнішого удару", який вони коли-небудь знали.
- 11 травня, Ізраїль ліквідував керівника ракетних військ "Ісламського джихаду" Алі Галі та його заступника Ахмеда Абу Дакки.
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