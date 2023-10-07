"Такого роду заворуха на Близькому Сході безумовно вигідна Росії": ізраїльський журналіст про російський вплив щодо нападу ХАМАСу на Ізраїль
Сергій Ауслендер, ізраїльський журналіст, зазначив, що Росії вигідно відвернути увагу Заходу від України та переключити його на Близький Схід, тобто на Ізраїль
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У мене немає інформації, чи стоїть Росія за цим нападом ХАМАСу на Ізраїль, але те, що це їй вигідно – без сумніву. Бо саме такого роду заворуха на Близькому Сході, а зараз є потенціал, що це переросте у ще більшу ескалацію, для РФ це безумовно вигідно. Тобто відвернути увагу Заходу від України та переключити його на Близький Схід, на Ізраїль", - пояснив ізраїльський журналіст.
За його словами, у цій ситуації не можна списувати з рахунків фактор Ірану.
"В Ізраїля зараз вже йшла розмова про дату підписання мирного договору з Саудівською Аравією, що було б фантастичним проривом. А Ірану це дуже невигідно. Крім того, Іран та Росію зараз вже не можна розглядати окремо один від одного", - зауважив Сергій Ауслендер.
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