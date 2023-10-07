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"Такого роду заворуха на Близькому Сході безумовно вигідна Росії": ізраїльський журналіст про російський вплив щодо нападу ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня, 2023 субота
18:25
Світ Володимир Путін

Сергій Ауслендер, ізраїльський журналіст, зазначив, що Росії вигідно відвернути увагу Заходу від України та переключити його на Близький Схід, тобто на Ізраїль

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У мене немає інформації, чи стоїть Росія за цим нападом ХАМАСу на Ізраїль, але те, що це їй вигідно – без сумніву. Бо саме такого роду заворуха на Близькому Сході, а зараз є потенціал, що це переросте у ще більшу ескалацію, для РФ це безумовно вигідно. Тобто відвернути увагу Заходу від України та переключити його на Близький Схід, на Ізраїль", - пояснив ізраїльський журналіст.

За його словами, у цій ситуації не можна списувати з рахунків фактор Ірану.

"В Ізраїля зараз вже йшла розмова про дату підписання мирного договору з Саудівською Аравією, що було б фантастичним проривом. А Ірану це дуже невигідно. Крім того, Іран та Росію зараз вже не можна розглядати окремо один від одного", - зауважив Сергій Ауслендер.

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