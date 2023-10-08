Знакові споруди Нью-Йорку та Берліну підсвітили кольорами ізраїльського прапору

Про це розповідає Washington Post.



Як зазначається, "верхівка Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку засяяла синьо-білими вогнями, кольорами ізраїльського прапора, на знак солідарності з цією країною після суботніх атак бойовиків ХАМАС".

"Приблизно за 4000 миль звідти на іншій архітектурній пам’ятці, Бранденбурзьких воротах у Берліні, на вершині та стовпах висів ізраїльський прапор", - йдеться у повідомленні.