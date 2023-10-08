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Знакові споруди Нью-Йорку та Берліну підсвітили кольорами ізраїльського прапору

8 жовтня, 2023 неділя
04:31
Культура Прапор Ізраїлю

У ніч з 7 на 8 жовтня 2023 року Емпайр-Стейт-Білдінг (Нью-Йорк, США) та Брандербурзькі ворота (Берлін, ФРН) були використані для інсталяції на знак солідарності з народом Ізраїлю

Про це розповідає Washington Post.

Як зазначається, "верхівка Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку засяяла синьо-білими вогнями, кольорами ізраїльського прапора, на знак солідарності з цією країною після суботніх атак бойовиків ХАМАС".

"Приблизно за 4000 миль звідти на іншій архітектурній пам’ятці, Бранденбурзьких воротах у Берліні, на вершині та стовпах висів ізраїльський прапор", - йдеться у повідомленні.

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