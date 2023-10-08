Знакові споруди Нью-Йорку та Берліну підсвітили кольорами ізраїльського прапору
У ніч з 7 на 8 жовтня 2023 року Емпайр-Стейт-Білдінг (Нью-Йорк, США) та Брандербурзькі ворота (Берлін, ФРН) були використані для інсталяції на знак солідарності з народом Ізраїлю
Про це розповідає Washington Post.
Як зазначається, "верхівка Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку засяяла синьо-білими вогнями, кольорами ізраїльського прапора, на знак солідарності з цією країною після суботніх атак бойовиків ХАМАС".
"Приблизно за 4000 миль звідти на іншій архітектурній пам’ятці, Бранденбурзьких воротах у Берліні, на вершині та стовпах висів ізраїльський прапор", - йдеться у повідомленні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.67Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе