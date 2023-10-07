Напад ХАМАС на Ізраїль: низка європейських авіакомпаній скасувала рейси до Тель-Авіва

Про це інформує Spiegel.

Зазначається, що найбільша німецька авіакомпанія Люфтганза обмежила свої рейси до країни.

"На тлі поточної ситуації з безпекою в Тель-Авіві, авіакомпанія Lufthansa Group скорочує програму польотів до/з Тель-Авіва цієї суботи з операційних причин", - оголосила компанія.

Там додали, що запланованим все ще залишається один рейс з Тель-Авіва до Франкфурта, однак усі інші було скасовано. Водночас на сайті аеропорту Франкфурта два заплановані на суботу рейси Люфтганза до Тель-Авіва були позначені як скасовані.

Дочірня компанія німецького авіаперевізника зі Швеції Swiss також призупинила рейси до Ізраїлю на невизначений термін. У компанії зазначили, що після ретельного вивчення інформації планують здійснити рейс з Цюриха до Тель-Авіва і назад.

Як інформує галузеве видання AeroTelegraph, кілька літаків після початку атак змінили курс і повернули назад. Йдеться, зокрема, про рейс Wizz Air: з Риму він повернувся до італійської столиці замість того, щоб летіти до Тель-Авіва. Інший літак авіакомпанії приземлився в Ларнаці замість Тель-Авіва. Літак Turkish Airlines розвернувся над Кіпром та повернувся до Стамбула.