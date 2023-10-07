Напад ХАМАС на Ізраїль: низка європейських авіакомпаній скасувала рейси до Тель-Авіва
Ранком суботи, 7 жовтня, палестинське збройне формування ХАМАС напало на Ізраїль: низка європейських авіакомпаній скасувала свої рейси до Тель-Авіва
Про це інформує Spiegel.
Зазначається, що найбільша німецька авіакомпанія Люфтганза обмежила свої рейси до країни.
"На тлі поточної ситуації з безпекою в Тель-Авіві, авіакомпанія Lufthansa Group скорочує програму польотів до/з Тель-Авіва цієї суботи з операційних причин", - оголосила компанія.
Там додали, що запланованим все ще залишається один рейс з Тель-Авіва до Франкфурта, однак усі інші було скасовано. Водночас на сайті аеропорту Франкфурта два заплановані на суботу рейси Люфтганза до Тель-Авіва були позначені як скасовані.
Дочірня компанія німецького авіаперевізника зі Швеції Swiss також призупинила рейси до Ізраїлю на невизначений термін. У компанії зазначили, що після ретельного вивчення інформації планують здійснити рейс з Цюриха до Тель-Авіва і назад.
Як інформує галузеве видання AeroTelegraph, кілька літаків після початку атак змінили курс і повернули назад. Йдеться, зокрема, про рейс Wizz Air: з Риму він повернувся до італійської столиці замість того, щоб летіти до Тель-Авіва. Інший літак авіакомпанії приземлився в Ларнаці замість Тель-Авіва. Літак Turkish Airlines розвернувся над Кіпром та повернувся до Стамбула.
- 7 жовтня 2023 року палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Палестинці випустили по території Ізраїлю понад 2 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями: деталі у текстовій трансляції.
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