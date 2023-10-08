Війна Палестини з Ізраїлем: телеканал Al Arabiya назвав кількість жертв з обох боків

Цифри з'явилися на сайті мовника.

За даними каналу, Ізраїль втратив 300 людей вбитими та не менше 1 600 пораненими.

Кількість жертв з боку населеного палестинцями Сектора Гази, за інформацією Al Arabiya, складає 232 вбитими та 1 627 пораненими. Настільки точну інфорцію від палестинської адміністрації канал пояснює наявністю там власних джерел.

Наразі статистика вбитих та поранених має тенденцію до зростання, адже Палестина та Ізраїль продовжують обміни ракетними ударами й ведуть вуличні бої в ізраїльських населених пунктах, що прилеглі до Сектора Гази.

За даними газети Jerusalem Post, ввечері у суботу, 7 жовтня 2023 року, кількість загиблих серед ізраїльтян становила 250 людей, ще понад 1500 отримали поранення.

Своєю чергою Haaretz оцінював втрати палестинців наступним чином: 230 вбитих та 1 700 поранених.