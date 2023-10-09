Після екстреного засідання Ради безпеки ООН жодних рішень не було прийнято, - CNN

Про це пише CNN.

"Я не хочу вдаватися в те, що насправді обговорювалося на брифінгу, але є велика кількість країн, які засудили атаки ХАМАС. Вони очевидно, не всі (засуджують напад), і я не дуже хочу вдаватися в це. Я думаю, ви, ймовірно, зможете розгадати одну з них без моїх слів", - заявив заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

За його словами, ситуація все ще нестабільна і дуже небезпечна.

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Він додав, що чиновники наполегливо працюють, щоб спробувати запобігти поширенню конфлікту в регіоні: "Важливо, щоб світова спільнота засудила, рішуче засудила це неспровоковане вторгнення, терористичні атаки та дії, які відбуваються".

Коли його запитали про тяжке становище палестинців у регіоні, Вуд сказав, що вони засуджують атаки на мирних жителів, які постраждали або були вбиті в будь-якій точці світу.

ХАМАС слід засуджувати, поки він не припинить свою насильницьку терористичну діяльність, додав він.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".