Напад ХАМАС на Ізраїль. Що саме відбувається в країні, можливий російський слід та чому це погано для України

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"Найгірший день війни в Ізраїлі". Що відбулося 7 жовтня

100-літня війна Ізраїля та Палестини. З чого все почалося

Початок кінця Сектора Гази? Як відреагував світ на напад терористів "ХАМАСу" в Ізраїлі

Російський слід в ізраїльській війні? Що це означає для України

"Найгірший день війни в Ізраїлі". Що відбулося 7 жовтня

Вранці суботи 7 жовтня, близько 06:30 год за місцевим часом ХАМАС оголосив про початок так званої операції "Повінь Аль-Акса", заявивши, що упродовж 20 хв. вони випустили понад 5000 ракет із Сектора Газа по Ізраїлю. Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що палестинські бойовики випустили щонайменше 2200 снарядів з Гази, в результаті щонайменше 5 людей загинуло.

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Вибухи лунали в районах навколо Гази та у містах на рівнині Шарон, в тому числі у Гедері, Герцлії, Тель-Авіві та Ашкелоні. Повітряна тривога спрацювала також у Беер-Шеві, Єрусалимі, Реховоті, Рішон-ле-Ціоні та на авіабазі Пальмахім.

ХАМАС закликав місцевих арабів озброюватися та усюди атакувати. Бойовики відкрили вогонь по ізраїльських човнах поблизу Сектора Гази, а між палестинцями та ЦАГАЛом (ізраїльська армія – авт.) на східній ділянці огорожі по периметру Гази почалися сутички. Водночас бойовики вторглися в Ізраїль з Гази на вантажівках, мотоциклах, бульдозерах, навіть парапланах. Вони зайшли до Ашкелону, що за 7 км від кордону Сектора Гази, та до Сдерота за 3 км від відповідно. Члени ХАМАСу були помічені у Беер-Шеві та Натів-га-Асара, а також у кібуцах (самостійна соціальна та економічна структура в Ізраїлі – авт.) навколо Сектора Гази. Палестинські бойовики на своєму шляху вбивали та брали у полон цивільних та військових ізраїльтян, підпалювали будинки, захоплювали військову техніку.

Ізраїльський військовий речник заявив, що озброєні люди з Гази вторглися у 4 невеликі сільські громади, прикордонне місто Сдерот та дві військові бази, зайшовши як з суші, так і з моря. ЗМІ повідомляли, що під контролем бойовиків опинилися 7 селищ, включно з Нахаль-Оз, Кфар-Аза, Маген і Суфа. ХАМАС захопив поліцейську дільницю Сдерота та контрольно-пропускний пункт Ерез, завдяки чому потрапив на територію Ізраїля з Гази. У поліції заявили, що на півдні Ізраїлю існує 21 локація, де відбуваються активні бої, там розгорнули антитерористичний підрозділ ЯМАМ (спецпідрозділ прикордонної поліції Ізраїлю – авт.).

У своєму зверненні до ізраїльтян прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу сказав, що країна перебуває у стані війни, не операції чи ескалації, але запевнив, що Ізраїль переможе. Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 год 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому під час Війни Судного дня 1973 року.

На тлі війни з палестинськими бойовиками Ізраїль повністю зупинив постачання електроенергії до Сектора Гази. Зазначимо, Сектор Гази отримує електроенергію з трьох джерел – Ізраїлю, який забезпечує понад 60% загального обсягу, Єгипту та власне виробництво.

Увечері суботи ізраїльська армія оборони поновила контроль над більшістю населених пунктів на півдні країни поблизу Сектора Гази, куди раніше проник ХАМАС. А військові ЦАГАЛу у зверненні до бойовиків попередили, що ті відкрили двері в пекло, і будуть покарані.

Фото: Getty Images

У результаті нападу ХАМАС на Ізраїль наразі кількість вбитих бойовиками ізраїльтян досягла 700 осіб, в тому числі близько 240 учасників музичного фестивалю, що проходив на півдні країни неподалік кордону з Сектором Гази. Ще понад 2100 людей постраждали. Відомо, що серед загиблих є двоє громадян України, у МЗС зазначили, що їхні тіла намагаються повернути додому.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС та взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський Джихад також заявив , що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. Разом з тим Ізраїль закриває туристичні об'єкти поблизу кордону з Ліваном.

Приблизно 100 ізраїльтян, серед яких військові, цивільні громадяни, діти були захоплені в полон палестинцями та перевезені до Сектора Гази.

Експерти та ЗМІ заявляли, що напад терористичної організації ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня став найгіршим днем війни в країні, й може стати найбільшим провалом ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня й мати далекосяжні наслідки для Близького Сходу.

100-літня війна Ізраїля та Палестини. З чого все почалося

Після розгрому Османської імперії у Першій світовій війні територію, відому як Палестина, взяла під контроль Велика Британія. Тоді більшість населення там становили араби, євреї були в меншості. Коли ж міжнародна спільнота доручила Британії створити в Палестині так званий національний дім для євреїв, напруженість між двома народами зросла.

У період 1920-1940-х до Палестини прибувало все більше євреїв, зокрема через те, що багато людей втікали від переслідувань у Європі після Голокосту Другої світової війни. Разом з тим зростало насильство як між євреями та арабами, так і проти британського панування. У 1947 році ООН проголосувала за розділення Палестини на окремі держави – єврейську та арабську, а Єрусалим став міжнародним містом. Такий план схвалили єврейські лідери, але не прийняли араби, тому він так і не був втілений.

Оскільки проблему не вдалося вирішити, через рік, у 1948-му євреї оголосили про створення держави Ізраїль. Чимало палестинців були проти цього, тоді почалася війна. До країни вторглися війська із сусідніх арабських держав, сотні тисяч палестинців втекли або були виселені зі своїх домівок – той період вони називають Аль-Накба або "Катастрофа".

У 1949-му бойові дії закінчились, на той час Ізраїль контролював більшу частину території. Йорданія окупувала землі, які називають Західним берегом, а Єгипет – Газу. Щодо Єрусалиму, місто розділили між ізраїльськими на заході та Йорданією на сході. Але мирну угоду супротивні сторони так і не уклали, тому упродовж наступних десятиліть продовжувалися бої.

Під час наступної шестиденної війни у 1967 році Ізраїль окупував історичні Юдею, Самарію (Західний берег річки Йордан), більшу частину Сирійських Голанських висот, а також Сектор Гази та Єгипетський півострів Синай.

У 2005 році відбувся односторонній вихід Ізраїлю з території Сектора Гази, яка виділена ООН для арабської держави Палестина та яку організація все ще вважає окупованою. Сектор Гази разом із Західним берегом річки Йордан утворює Палестинську Автономію. Більшість палестинських біженців проживають там, а також у сусідніх Сирії, Йорданії та Лівані.

Фото: forumdaily.com

Ізраїль претендує на весь Єрусалим як на свою столицю, США, до речі, одна з небагатьох країн, які визнали претензії Ізраїлю на все місто. Водночас палестинці заявляють права на Східний Єрусалим як на столицю майбутньої палестинської держави.

У травні 2021 року відбулася ізраїльсько-палестинська криза, найзапекліше збройне загострення з принаймні 2014 року. Приводом стало заплановане оголошення рішення Верховного суду Ізраїлю щодо виселення палестинців з району Еш-Шейх-Джаррах у Східному Єрусалимі, зачинення ізраїльським урядом Дамаських воріт та штурм ізраїльською поліцією мечеті Аль-Акса.

Початок кінця Сектора Гази? Як відреагував світ на напад терористів "ХАМАСу" в Ізраїлі

Терористичний напад палестинських бойовиків ХАМАСу засудили та висловили підтримку Ізраїлю у захисті від агресії низка країн світу, зокрема США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського Джихаду на територію Ізраїля.

Туреччина закликала ізраїльтян та палестинців діяти стримано та утримуватися від ворожих дій, які можуть загострити ситуацію. За словами турецького президента Ердогана, питання створення палестинської держави зі столицею в Єрусалимі не можна відкладати. Оскільки мир на Близькому сході буде тільки після вирішення палестино-ізраїльської проблеми.

На підтримку дій терористів "ХАМАСу" виступили Іран та Катар. Ввечері суботи, 7 жовтня іранський уряд зібрався, скандуючи "Смерть Ізраїлю! Смерть Америці!". А президент Ірану Ібрагім Райсі заявив, що його країна підтримує "законний захист палестинської нації", а "Сіоністський режим (Ізраїль) та його прихильники несуть відповідальність за загрозу безпеці націй у регіоні, і вони повинні нести відповідальність за це".

Через масований ракетний обстріл із Сектора Гази Ізраїль у стані тяжкого шоку, це масштабна катастрофа, наслідки якої поки ще не до кінця зрозумілі, адже такого не було упродовж десятків років, сказав у етері "Еспресо" ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер.

Увечері 7 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху у звернені заявив, що країна використає усю свою міць для знищення збройного формування ХАМАС, а жителям Гази він порадив "тікати негайно".

Видання Bloomberg повідомило, що США розчаровані неготовністю Ізраїлю до нападу ХАМАСу та шукають відповідальних за невдачу ізраїльської розвідки. Попри попередження щодо підготовки палестинських бойовиків до вторгнення, й те, що у 2022-му США надали Ізраїлю $3,3 млрд на оборону, вони вважають, що Ізраїль був абсолютно не підготовлений до ефективної оборони.

Одними з причин неготовності Ізраїлю до оборони США припускають те, що в країні було свято або ізраїльська армія та розвідувальні служби могли бути зайняті внутрішніми проблемами.

Американський аналітик Томас Фрідман назвав напад терористів справжнім приниженням для ізраїльських військових, адже у 1973 році, під час війни Судного дня на Ізраїль напала найбільша арабська армія – Єгипет.

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Вдень 8 жовтня офіційний представник армії оборони Ізраїлю Річард Хехт заявив, що протягом найближчих 12 годин країна збирається розпочати військову операцію, яка покладе кінець анклаву Гази.

Як повідомляють ЗМІ, єгипетські джерела, знайомі з посередництвом під керівництвом Каїра між урядом Ізраїлю та палестинським керівництвом у Секторі Гази, розповіли про спроби домовитися щодо заручників, узятих бойовиками ХАМАСу на ізраїльській території. Палестинські бойовики відмовилися від перемовин за посередництва Єгипту щодо ізраїльських заручників.

Російський слід в ізраїльській війні? Що це означає для України

Як зазначив один з провідних американських аналітиків Томас Фрідман у статті The New York Times, затяжна війна між Ізраїлем та ХАМАСом стала епіцентром хвилі, яка не тільки призведе до хаосу в Ізраїлі та Секторі Гази, а вдарить по Україні, зокрема перенаправленням американської військової техніки, необхідної Києву до Тель-Авіва. Також це унеможливить пропоновану саудівсько-ізраїльську угоду щодо нормалізації відносин.

"Якщо Ізраїль збирається вторгнутися в Сектор Гази та розпочати тривалу війну, Україні доведеться турбуватися про конкуренцію з боку Тель-Авіва за ракети "Патріот", а також 155-міліметрові артилерійські снаряди та інші базові озброєння, яких Україна відчайдушно потребує... Путін минулого четверга на чорноморському курорті в Сочі заявив, що Україна підтримується "завдяки багатомільярдним вливанням, які надходять щомісяця". Він додав: "Тільки уявіть, що допомога припиниться завтра". Україна "проживе всього тиждень, коли в неї закінчаться боєприпаси"", – цитує Путіна аналітик у статті за 7 жовтня.

Подібну думку висловив президент Польщі Анджей Дуда, сказавши, що війна на Близькому Сході відволіче увагу світу від України. І це своєю сергою дозволить Путіну продовжити геноцид і вбити ще більше українців.

Також ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер в етері "Еспресо" зазначив, що Росії вигідно відвернути увагу Заходу від України та переключити його на Близький Схід, тобто на Ізраїль.

"У мене немає інформації, чи стоїть Росія за цим нападом ХАМАСу на Ізраїль, але те, що це їй вигідно – без сумніву. Бо саме такого роду заворуха на Близькому Сході, а зараз є потенціал, що це переросте у ще більшу ескалацію, для РФ це безумовно вигідно. Тобто відвернути увагу Заходу від України та переключити його на Близький Схід, на Ізраїль", – пояснив журналіст.

Крім того, у цій ситуації не можна списувати з рахунків фактор Ірану, каже Ауслендер. Оскільки вже йшла розмова про дату підписання мирного договору з Саудівською Аравією, але Ірану це не вигідно. До того ж Росію та Іран вже не можна розглядати окремо один від одного.

Фото: Getty Images

В Американському інституті вивчення війни (ISW) заявили , що Кремль продовжить використовувати атаки ХАМАС в Ізраїлі для проведення низки інформаційних операцій, спрямованих на зниження підтримки та уваги США та Заходу до України.

Натомість держсекретар США Ентоні Блінкен не вважає вчорашнє вторгнення на територію Ізраїлю збройних формувань ХАМАСу та Ісламського джихаду спробою скористатися тим, що Захід зосередився в Україні, повідомляє CBS News.

"Ми активно працюємо над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати свої відносини, а також розширити відносини Ізраїлю з багатьма іншими країнами у регіоні та за його межами. Це дуже важка робота, і незрозуміло, чи зможемо ми її виконати. Хто ж проти цього? ХАМАС, Хізбалла, Іран. Отже, я думаю, це багато про що говорить", – додав Блінкен.

За словами голови ізраїльської політичної партії "А-ХАЗОН" Ціона Алона, Ізраїль та Україна мають спільного ворога, тому що без згоди Москви бойовики ХАМАСу не напали б на Ізраїль.

Сама ж РФ у заяві з приводу подій в Ізраїлі звинуватила ООН та її Раду Безпеки у "невиконанні відповідних резолюцій" та "фактичному блокуванні Заходом роботи близькосхідного "квартету" міжнародних посередників у складі Росії, США, ЄС та ООН".

А заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медвєдєв по суті натякнув на причетність Кремля до нападу терористів ХАМАСу, при цьому не забув згадати війну в Україні. "Замість активної роботи над палестино-ізраїльським врегулюванням ці недоумки (США) залізли до нас і допомагають неонацистам, зіштовхуючи два близькі народи. Що може зупинити маніакальну пристрасть Америки підпалювати конфлікти всюди на планеті?", – написав Медвєдєв.

До речі, як повідомляють ЗМІ, чимало громадян Ізраїля вже просять владу розірвати усі дипломатичні відносини з РФ через підготовку та підтримку усіх терористичних угрупувань, які причетні до вторгнення в Ізраїль. Лідери думок в Ізраїлі також підтримують ці заклики.