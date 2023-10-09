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Ізраїльська армія повідомила про відновлення контролю над усіма містами

9 жовтня, 2023 понедiлок
12:26
Світ ХАМАС напав на Ізраїль

Армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на короні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Про це повідомляє Нaaretz.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що "контроль був досягнутий у всіх населених пунктах, але в цьому районі все ще можуть бути терористи".

За його словами, танки і літаки будуть охороняти проломи в кордоні. Евакуація мешканців прикордонних районів Гази майже завершена, проте Сдерот поки що не буде евакуйований.

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Хагарі додав, що було призвано 300 000 армійських резервістів, що робить цей призов "найбільшим і найшвидшим за всю історію Ізраїлю". Крім того, він підтвердив, що з Гази по Ізраїлю було випущено 4400 ракет.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський Джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського Джихаду на територію Ізраїлю.

У ніч на 9 жовтня  збройні сили Ізраїлю атакували Сектор Газа. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС.

Ізраїль
Палестина
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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