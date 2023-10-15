В Ізраїлі вперше за усю історію евакуюють ціле місто
Перед тим, як армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почне наземну операцію в Газі, ізраїльське місто Сдерот було першим, яке повністю вивезли
Про це інформує Суспільне із посиланням на The Times Of Israel.
Сдерот - це ізраїльське місто, де живе близько 30 тисяч людей, які переважно займаються сільським господарством. Воно було засноване на початку 1950-х років як частина освоєння пустелі Негев і знаходиться недалеко від північного кордону сектора Гази.
Заступниця мера міста Елад Калімі повідомила, що майже дві третини населення вже покинули місто, а ще декілька тисяч зроблять це найближчим часом.
Уряд Ізраїлю підтримує евакуацію населення. Людей розселяють у готелях Тель-Авіва, Єрусалиму та Ейлата. За словами Калімі, близько 10% жителів Сдерота, або три тисячі людей, не хочуть евакуюватися.
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Аєлет Шмуель, яка проживає в сусідньому Ашкелоні, але допомагає травмованим жителям Сдерота, каже, що з ідеологічних причин вона та її родина не покидають свої домівки й не їдуть у відносно безпечніші райони країни. Ашкелон також потрапив до більшого урядового плану евакуації.
"Є багато людей, які почуваються, так само як я, і які кажуть, що ви не витягнете мене з мого дому. І плюс до того, куди ми збираємось іти? Я мушу поїхати до Тель-Авіва? Так вони (бойовики ХАМАС - ред.) теж збираються туди", - сказала Аєлет Шмуель.
- Нагадаємо, ЦАХАЛ завершує підготовку до наземної операції у Газі. Її початок відкладається
- через продовження терміну евакуації, наданого цивільному населенню сектору.
- Ранком неділі, 15 жовтня 2023 року, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні.
- Війна Ізраїлю з терористичним угрупуванням ХАМАС триває вже 9 день.
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