"Будуть скоординовані удари з повітря, моря та землі": ЦАХАЛ завершує підготовку до наземної операції у Газі
Ввечері у суботу, 14 жовтня 2023 року, речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) бригадний генерал Даніель Хагарі виступив із заявою щодо завершення підготовки до наземної фази військової операції "Залізні мечі", покликаної повністю знищити терористичну інфраструктуру угрупування ХАМАС у секторі Гази
Текст звернення оприлюднив 7 канал ізраїльського ТБ.
"За підтримки значних матеріально-технічних зусиль і сотень тисяч призваних резервістів сили ЦАХАЛу наразі готуються реалізувати широкий спектр оперативних наступальних планів, які можуть включати комбіновані та скоординовані удари з повітря, моря та землі", - зазначив генерал.
Зокрема, речник ізраїльської армії описав підготовчі заходи, здійснені станом на вечір 14 жовтня, що є восьмим днем з моменту початку нинішньої війни Ізраїлю з ХАМАСом.
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"Сухопутні війська та Управління технічного та матеріально-технічного забезпечення ЦАХАЛу готують сили ЦАХАЛу до розширеної бойової арени. У рамках матеріально-технічної підготовки управління створило передові центри матеріально-технічного забезпечення, щоб бойові підрозділи могли оперативно отримати необхідне устаткування. Протягом останніх кількох днів те, що необхідно для ведення бою, було передано відповідним силам, і на даному етапі різні підрозділи Управління технологічного та матеріально-технічного забезпечення працюють над завершенням постачання передових технологічних засобів та необхідного обладнання", - пояснив Даніель Хагарі.
За його словами, батальйони ЦАХАЛу "розгорнуто по усій країні" й на даний час вони "підвищують оперативну готовність до наступних етапів війни, з акцентом на важливі наземні операції".
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Свіоєю чергою прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у суботу, 14 жовтня, відвідав звільнені від нападників кібуци Беері та Кфар-Аза. Під час спілкування з полковником Амі Бітоном, командиром 35-ої повітряно-десантної бригади "Цанханим", що вела бої у цих населених пунктах, очільник ізраїльського уряду наголосив:
"Ми готові продовжувати".
Відповідне відео з'явилося на офіційному фейсбуці Нетаньягу.
- Нагадаємо, ЦАХАЛ продовжив час на евакуацію для цивільного населення Гази до 16:00 суботи, 14 жовтня. Після цього пішла інформація про нову хвилю ізраїльських повітряних ударів, однак підтвердження щодо початку наземної фази операції ще немає.
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