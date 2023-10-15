Хезболла обстріляла ракетами ізраїльську базу на кордоні з Ліваном, - іранське ТБ
Ранком неділі, 15 жовтня 2023 року, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні
Про це повідомляє іранський державний телеканал Press TV.
Як наголошується, Хезболла заявляє, що удару завдано керованими ракетами "у відповідь на злочини та агресію режиму Тель-Авіва".
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Йдеться про обстріл ЦАХАЛом півдня Лівану. Хезболла каже, що внаслідок його нібито загинули цивільні й постраждала не військова інфраструктура.
Своєю чергою, новинний ресурс Хезболли Al-Ahed News стверджує, що "на ізраїльському військовому об'єкті Аль-Рахеб, що на кордоні з Ліваном, підняли прапор Хезболли".
Я видно на відео з палестинських джерел, прапор був червоного кольору, тоді як офіційний прапор угрупування має жовтий колір.
Отже, йдеться про "прапор помсти" Хезболли, що є червоного кольору.
- Нагадаємо, ЦАХАЛ завершує підготовку до наземної операції у Газі. Її початок відкладається через продовження терміну евакуації, наданого цивільному населенню сектору.
- Війна Ізраїлю з терористичним угрупуванням ХАМАС триває вже 9 день.
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