"Дії ХАМАСу не мають виправдання": США, Франція, Німеччина, Італія і Британія підтримали Ізраїль у спільній заяві

Заяву опублікували на сайті Білого дому.

Зазначається, що її підписали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент США Джо Байден.

"Висловлюємо нашу непохитну та єдину підтримку Держави Ізраїль і нашої однозначне засудження ХАМАСу та його жахливих терористичних актів", - зазначили лідери 5 країн.

Вони чітко заявили, що терористичні дії ХАМАСу не мають ні виправдання, ні легітимності, і їх необхідно засудити, адже "тероризму ніколи не буває виправдання".



"Останніми днями світ з жахом спостерігав за тим, як терористи ХАМАСу масово вбивали сім’ї в їхніх будинках, убили понад 200 молодих людей, які насолоджувалися музичним фестивалем, і викрадали літніх жінок, дітей і цілі сім’ї, які зараз утримуються як заручники", - йдеться у заяві.



Лідери зазначили, що підтримуватимуть Ізраїль в його зусиллях захистити себе та свій народ від таких звірств і підкреслили, що зараз не той момент, коли будь-яка сторона має використовувати ці напади для отримання вигоди.



"Найближчими днями ми залишатимемося єдиними та скоординованими, разом як союзники та спільні друзі Ізраїлю, щоб забезпечити Ізраїль здатністю захистити себе та, зрештою, створити умови для мирного та інтегрованого регіону Близького Сходу", - наголосили західні лідери.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу наголосили, що почнуть вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Газа, які здійснюватимуться без попереджень про цілі.

Представник ХАМАСу заявив, що угруповання відкрите до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, оскільки "цілі були досягнуті". Водночас президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав світових лідерів визнати ХАМАС терористичною організацією.