Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна в Ізраїлі ХАМАС погрожує вбивати заручників за удари по Газі без попереджень про цілі

ХАМАС погрожує вбивати заручників за удари по Газі без попереджень про цілі

9 жовтня, 2023 понедiлок
21:51
Війна в Ізраїлі ХАМАС напав на Ізраїль

Бойовики ХАМАСу заявили, що почнуть вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Газы, що здійснюватимуться без попереджень про цілі

Про це пише The Times of Israel.

"З цієї години за будь-яку атаку на наших людей, які перебувають у ​​безпеці своїх будинків, без попередження, ми будемо відповідати стратою цивільних заручників, які транслюватимемо за допомогою відео та аудіо", - заявив речник бригади "Ізз ад-Дін аль-Кассам".

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Світ
Ізраїль
Палестина
Читайте також:
Путін
9 жовтня, 2023 понедiлок
ISW: Росія готується до ймовірних конфліктів з країнами НАТО
ЗСУ наступ
8 жовтня, 2023 неділя
Екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий назвав подію, після якої поразка Росії стане неминучою
Токмак
8 жовтня, 2023 неділя
Маломуж назвав умови для деокупації Токмака: у РФ готуються до поразки
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.18
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
9 жовтня
22:39
електронне посвідчення водія
У Дії можна буде замовити доставку посвідчення водія. Як долучитися до тестування
22:37
Володимир Зеленський
"Наявна інформація дуже чітка": Зеленський заявив про зацікавленість РФ у війні на Близькому Сході
21:26
Ексклюзив
ВМС США
​​Екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий назвав умову, за якої США вступлять у війну на Близькому Сході
21:16
Михайло Фрідман
Російський олігарх Фрідман виїхав із Ізраїлю до Москви, - Bloomberg
21:15
Володимир Сальдо
Гауляйтера Херсонщини Сальдо підозрюють у відданні наказу катувати цивільних
20:57
Сили оборони за добу відбили 33 ворожі атаки, — Генштаб
20:40
Польсько-українська стрічка In the Rearview про біженців із України перемогла на фестивалі War on Screen
20:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ізраїль стає новою зоною політичного напруження. Активізація бойових дій на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна. Колонка Сергія Згурця
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 593-го дня війни: біля Бахмута взяли в полон російського комбата, українські розробники отримали понад $1 млн на оборонні технології
19:42
Бійці 3-ї ОШБр взяли в полон командира російського добробату "Алга"
19:25
Оновлено
Росіяни вдарили по бібліотеці у Херсоні та будинку у Кіндійці: є постраждалі
19:17
заморозки
Укргідрометцентр попереджає про заморозки. Коли і де саме
18:53
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу повідомив Байдену, що Ізраїль розпочне наземну операцію в секторі Гази, — ЗМІ
18:47
Румунія
Зеленський 10 жовтня відвідає Румунію
18:32
Оновлено
Підозрюваного у хабарництві мера Сум відсторонили від посади
18:19
Ексклюзив
Путін
ПАРЄ в середу може схвалити резолюцію про визнання Путіна диктатором
18:18
Флігель на Рейтарській
Флігель на Рейтарській: пам’ятка культури чи просто споруда?
18:11
Оновлено
військовий, Естонія
На Донецькому напрямку загинув доброволець з Естонії
18:10
OPINION
Дана Ярова
Трагічна серія культового серіалу "Особливості закупівель міністерства оборони"
18:05
Щит Капітана Америки та костюм Ді Капріо з "Титаніка": на лондонському аукціоні продадуть відомий кінореквізит на суму €14 млн
17:58
Ексклюзив
ПТРК "Стугна-П"
Подібні дії у воєнний час можуть привести до пекла: Defense Express про перевірки оборонного підприємства КБ "Луч"
17:57
радбез ООН
Радбез ООН не зміг ухвалити спільну заяву щодо нападу ХАМАСу на Ізраїль
17:56
Михайло Фрідман
У Київстарі запевнили, що арешт акцій Фрідмана не вплине на діяльність компанії
17:56
Пресреліз
Еспресо ліер серед інформаційних телеканалів у вересні 2023
Еспресо - перший серед інформаційних телеканалів у вересні
17:47
Коригувальника ударів РФ по багатоповерхівці, лікарні та будівлі СБУ в Дніпрі засудили до 15 років ув'язнення
17:40
Оновлено
ракетний обстріл Ізраїлю
Ізраїль оголосив про повну блокаду сектору Гази та завдав ударів по території Лівану
17:33
грузія
Парламент Грузії відмовився засуджувати наміри РФ розмістити пункт базування флоту в окупованій Абхазії
17:30
Ексклюзив
Бюджет 2023
"Є інші варіанти наповнення бюджету": перший віцепрезидент Торгово-промислової палати про збільшення податків
17:26
Інфографіка
Продукти
У вересні споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%
17:22
Київстар
Компанія VEON, яка володіє Київстаром, продала російські активи Beeline
17:12
Єврокомісія
Єврокомісія призупинила фінансову допомогу Палестині через агресію проти Ізраїлю
17:11
українська артилерія
Сили оборони мають частковий успіх в районі Вербового на Мелітопольському напрямку, - Тарнавський
17:00
опалення
У Києві почали вмикати опалення у лікарнях, школах і дитсадках
16:45
Інфографіка
шахраї
З початку повномасштабної війни кожен дев’ятий українець став жертвою шахраїв, - опитування
16:44
Україна Євросоюз
У ЄС запевнили, що атака ХАМАС на Ізраїль не вплине на допомогу Україні
16:41
Міни
Шмигаль попередив, що близько 6 млн українців перебувають під загрозою мінної небезпеки
16:41
Ексклюзив
Російські військові
РФ може найближчим часом спробувати атакувати Куп'янськ: депутат Харківської міськради про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку
16:38
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
Головред ізраїльського порталу "Деталі" пояснив, для чого бойовики ХАМАС викрадають цивільних і тіла вбитих військових
16:26
Умєров обговорив із міністеркою оборони Нідерландів потреби ЗСУ в далекобійних ракетах і ППО
16:20
Екуменічний соціальний тиждень: міжнародні експерти про вплив війни в Україні на світ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV