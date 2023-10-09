Нетаньягу повідомив Байдену, що Ізраїль розпочне наземну операцію в секторі Гази, — ЗМІ

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Під час телефонної розмови прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу сказав президенту США Джо Байдену, що Ізраїль не матиме іншого вибору, окрім як розпочати наземну операцію в секторі Гази. За його словами, "на Близькому Сході заборонено проявляти слабкість", і тому Ізраїль повинен "відповісти великою силою".

"Ми відповідаємо на силу великою силою. Ми повинні відновити стримування", - сказав Нетаньягу.

Ця розмова між Нетаньягу та Байденом стала другою, після вторгнення ХАМАС в Ізраїль.

Прем'єр також зазначив, що стурбований можливістю відкриття ще одного фронту на півночі, біля Лівану, проте Ізраїль готується до такої можливості.

"У нас немає іншого виходу, окрім як реагувати рішуче", - додав він.

Джерела видання також заявляють, що Байден запитав про заручників, яких утримує ХАМАС у Газі. Нетаньягу відповів, що Ізраїль на даному етапі не має наміру вести будь-які переговори з цього питання.

Американське джерело видання додає, що Байден не намагався переконати Нетаньягу не вдаватися до наземних дій у Газі.

"Ми не намагаємося переконати ізраїльтян у цьому питанні, тому що ми підтримуємо право Ізраїлю захищатися і тому, що, нам здається, ізраїльтян все одно не вийде переконати зараз", - наводить цитату джерело.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.