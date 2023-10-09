ХАМАС заявив про готовність до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, — Reuters

Про це пише Reuters.

Представник ХАМАС Аль-Джазірі Мусса Абу Марзук на питання "чи бажає ісламістська група обговорювати можливе припинення вогню" заявив, що угруповання відкрите до "чогось подібного" та "всіх політичних діалогів".

Своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у своїй телевізійній промові до населення заявив, що країна перебуває у війні за існування, та порівняв діяльність ХАМАСу з ІДІЛ. Це перша промова прем'єра з вечора суботи.

"Ми на третьому дні операції. Ми ведемо операцію за наш дім, ведемо війну, щоб забезпечити наше існування, війну, у якій ми переможемо. Цю війну нав’язав нам мерзенний ворог — дикуни, які оспівують вбивство жінок, дітей і старих. Звірства, скоєні ХАМАСом, світ не бачив з часів звірств ІДІЛ. Дітей, яких арештовували і страчували разом з їхніми родинами, молодих дівчат і хлопців, розстріляних у спину, страчених та інші звірства, які я не буду тут описувати", - сказав він.

Прем'єр також наголосив, що тепер весь світ знає, що "ХАМАС – це ІДІЛ".

"І ми переможемо ХАМАС так само як освічений світ переміг ІДІЛ", - додав Нетаньягу