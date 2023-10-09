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ХАМАС заявив про готовність до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, — Reuters

9 жовтня, 2023 понедiлок
23:20
Війна в Ізраїлі ХАМАС напав на Ізраїль

Представник ХАМАСу заявив, що угруповання відкрите до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, оскільки "цілі були досягнуті"

Про це пише Reuters.

Представник ХАМАС Аль-Джазірі Мусса Абу Марзук на питання "чи бажає ісламістська група обговорювати можливе припинення вогню" заявив, що угруповання відкрите до "чогось подібного" та "всіх політичних діалогів".

Своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у своїй телевізійній промові до населення заявив, що країна перебуває у війні за існування, та порівняв діяльність ХАМАСу з ІДІЛ. Це перша промова прем'єра з вечора суботи.

"Ми на третьому дні операції. Ми ведемо операцію за наш дім, ведемо війну, щоб забезпечити наше існування, війну, у якій ми переможемо. Цю війну нав’язав нам мерзенний ворог — дикуни, які оспівують вбивство жінок, дітей і старих. Звірства, скоєні ХАМАСом, світ не бачив з часів звірств ІДІЛ. Дітей, яких арештовували і страчували разом з їхніми родинами, молодих дівчат і хлопців, розстріляних у спину, страчених та інші звірства, які я не буду тут описувати", - сказав він.

Прем'єр також наголосив, що тепер весь світ знає, що "ХАМАС – це ІДІЛ".

"І ми переможемо ХАМАС так само як освічений світ переміг ІДІЛ", - додав Нетаньягу

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу своєю чергою відповіли, що почнуть вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Газі, що здійснюватимуться без попереджень про цілі.

Світ
Ізраїль
Палестина
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