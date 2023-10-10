Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна в Ізраїлі Ізраїль закликав визнати ХАМАС терористичною організацією

Ізраїль закликав визнати ХАМАС терористичною організацією

10 жовтня, 2023 вiвторок
02:48
Війна в Ізраїлі Іцхак Герцог

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав світових лідерів визнати ХАМАС терористичною організацією

Про це йдеться у його відеозверненні на платформі Х, пише Укрінформ.

Як зазначено у заяві, "від часів Голокосту стільки євреїв не вбивали за один день, як під час нападу ХАМАСу".

Він додав, що "з тих самих часів ми не бачили сцен, як єврейських жінок і дітей, бабусь і дідусів заганяли у вантажівки та брали в полон".

"ХАМАС перейняв і відтворив жорстокість ІДІЛ, яка заходила в будинки цивільних на свята і холоднокровно вбивала цілі родини. Молоді й старі, гвалтують і спалюють тіла, б’ють і катують своїх невинних жертв, євреїв і мусульман та представників інших віросповідань. Жорстокість. Не людяність. Варварство монстрів. Не люди – монстри", – заявив Герцог.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу заявили, що почнуть вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Газа, що здійснюватимуться без попереджень про цілі.

Палестина
тероризм
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
8 жовтня, 2023 неділя
Коли німці робитимуть танки в Україні та чому компанія Rheinmetall є важливою для розвитку українського ВПК
Запорізька АЕС
8 жовтня, 2023 неділя
За допомогою бійців з Нової Зеландії десант ГУР висаджувався в Енергодарі аби звільнити Запорізьку АЕС
ЗСУ наступ
8 жовтня, 2023 неділя
Екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий назвав подію, після якої поразка Росії стане неминучою
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.18
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
10 жовтня
03:44
наступ ЗСУ
Сили оборони мали частковий успіх біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки, – ISW
03:16
У Білому домі назвали Іран співучасником атак ХАМАС
02:20
Фінляндія
Країни, які постраждалих від агресії РФ, та Україна отримають від Фінляндії 92 млн євро
01:52
Азербайджан, допомога Україні, енергетика
Азербайджан надасть Україні новий пакет обладнання для відновлення електромереж
01:24
Ткреччина, Вацлав Гавел, правозахисники
Премію Вацлава Гавела з прав людини отримав ув'язнений турецький правозахисник
01:04
Оновлено
Shahed-136
Нічна атака на Україну: ворожі "шахеди" та авіація тероризували південь та схід країни
00:56
Конгрес США
У Конгресі США обговорюють річний пакет допомоги Україні, обсягом $60-100 млрд, - WSJ
00:41
Пентагон
У Пентагоні сказали, що потрібно для одночасної військової допомоги Україні та Ізраїлю
2023, понедiлок
9 жовтня
23:58
кібератака
Російські хакери заявили про кібератаки на урядові сайти Ізраїлю
23:20
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС заявив про готовність до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, — Reuters
22:39
електронне посвідчення водія
У Дії можна буде замовити доставку посвідчення водія. Як долучитися до тестування
22:37
Володимир Зеленський
"Наявна інформація дуже чітка": Зеленський заявив про зацікавленість РФ у війні на Близькому Сході
21:51
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС погрожує вбивати заручників за удари по Газі без попереджень про цілі
21:26
Ексклюзив
ВМС США
​​Екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий назвав умову, за якої США вступлять у війну на Близькому Сході
21:16
Михайло Фрідман
Російський олігарх Фрідман виїхав із Ізраїлю до Москви, - Bloomberg
21:15
Володимир Сальдо
Гауляйтера Херсонщини Сальдо підозрюють у відданні наказу катувати цивільних
20:57
Сили оборони за добу відбили 33 ворожі атаки, — Генштаб
20:40
Польсько-українська стрічка In the Rearview про біженців із України перемогла на фестивалі War on Screen
20:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ізраїль стає новою зоною політичного напруження. Активізація бойових дій на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна. Колонка Сергія Згурця
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 593-го дня війни: біля Бахмута взяли в полон російського комбата, українські розробники отримали понад $1 млн на оборонні технології
19:42
Бійці 3-ї ОШБр взяли в полон командира російського добробату "Алга"
19:25
Оновлено
Росіяни вдарили по бібліотеці у Херсоні та будинку у Кіндійці: є постраждалі
19:17
заморозки
Укргідрометцентр попереджає про заморозки. Коли і де саме
18:53
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу повідомив Байдену, що Ізраїль розпочне наземну операцію в секторі Гази, — ЗМІ
18:47
Румунія
Зеленський 10 жовтня відвідає Румунію
18:32
Оновлено
Підозрюваного у хабарництві мера Сум відсторонили від посади
18:19
Ексклюзив
Путін
ПАРЄ в середу може схвалити резолюцію про визнання Путіна диктатором
18:18
Флігель на Рейтарській
Флігель на Рейтарській: пам’ятка культури чи просто споруда?
18:11
Оновлено
військовий, Естонія
На Донецькому напрямку загинув доброволець з Естонії
18:10
OPINION
Дана Ярова
Трагічна серія культового серіалу "Особливості закупівель міністерства оборони"
18:05
Щит Капітана Америки та костюм Ді Капріо з "Титаніка": на лондонському аукціоні продадуть відомий кінореквізит на суму €14 млн
17:58
Ексклюзив
ПТРК "Стугна-П"
Подібні дії у воєнний час можуть привести до пекла: Defense Express про перевірки оборонного підприємства КБ "Луч"
17:57
радбез ООН
Радбез ООН не зміг ухвалити спільну заяву щодо нападу ХАМАСу на Ізраїль
17:56
Михайло Фрідман
У Київстарі запевнили, що арешт акцій Фрідмана не вплине на діяльність компанії
17:56
Пресреліз
Еспресо ліер серед інформаційних телеканалів у вересні 2023
Еспресо - перший серед інформаційних телеканалів у вересні
17:47
Коригувальника ударів РФ по багатоповерхівці, лікарні та будівлі СБУ в Дніпрі засудили до 15 років ув'язнення
17:40
Оновлено
ракетний обстріл Ізраїлю
Ізраїль оголосив про повну блокаду сектору Гази та завдав ударів по території Лівану
17:33
грузія
Парламент Грузії відмовився засуджувати наміри РФ розмістити пункт базування флоту в окупованій Абхазії
17:30
Ексклюзив
Бюджет 2023
"Є інші варіанти наповнення бюджету": перший віцепрезидент Торгово-промислової палати про збільшення податків
17:26
Інфографіка
Продукти
У вересні споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV